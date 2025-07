Wall Street: après les records, la tendance se retourne à la baisse information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 17:13









(Zonebourse.com) - La Bourse de New York s'est retournée à la baisse vendredi matin après avoir démarré la séance sur de faibles écarts, qui trahissaient déjà un manque de conviction des investisseurs.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,4% à 44.321,5 points, tandis que le S&P 500 cède 0,1% à 6295,7 points après avoir atteint un nouveau plus haut historique à 6315,6 points.



Le Nasdaq perd lui aussi 0,1% à 20.882,2 points après avoir établi un nouveau sommet à 20.980,6 points.



Le mouvement de hausse initial, qui s'était fait en réaction à quelques résultats d'entreprise meilleurs que prévu et à l'effet porteur des dernières séances , s'est toutefois basé sur de faibles scores qui témoignaient d'une certaine réticence des investisseurs à aller tester de nouveaux sommets.



Les publications trimestrielles qui étaient saluées en cotations avant-Bourse sont ainsi sanctionnées dans les premiers échanges.



American Express lâche 3,7% et essuie la plus forte baisse du Dow après des comptes trimestriels supérieurs aux attentes qui confirment la robustesse de la consommation aux Etats-Unis.



3M s'inscrit dans son sillage avec un recul de 3,5%, là aussi contre-intuitif compte tenu du relèvement d'objectifs annuels du conglomérat industriel.



Autre baisse notable du jour, Netflix chute de quasiment 5%, victime de prises de bénéfices après de bons résultats qui étaient largement anticipés et sa forte hausse depuis le 1er janvier.



Sur le plan économique, le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en juillet, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle réalisée par l'Université du Michigan.



L'indice de confiance compilé par l'université basée dans le Midwest a progressé à 61,8 en première estimation sur le mois en cours, contre 60,7 en juin, alors que économistes l'attendaient en moyenne un chiffre de 61,4.



Publiées plus tôt dans la matinée, les mises en chantier de logements ont rebondi de 4,6% en juin par rapport au mois précédent, pour s'établir à 1.

321.000 en rythme annualisé et ajusté de variations saisonnières, tandis que les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures- sont restés quasi stables (+0,2%).



La perspective d'une accélération de la saison des résultats la semaine prochaine avec les annonces d'Alphabet, Coca-Cola, IBM ou Tesla semble également inciter les intervenants à la prudence.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche pour l'instant un repli hebdomadaire de 0,1%, le S&P gagne près de 0,6% et le Nasdaq s'adjuge plus de 1,4%.





