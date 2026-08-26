Wall Street : all eyes on Nvidia

Les principaux indices de Wall Street évoluent sans direction claire ce mercredi, les opérateurs de marché préférant rester en retrait avant la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia. Une inflation plus forte que prévu alimente parallèlement les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt en septembre. Dans ce contexte, le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont quasiment à l'équilibre, tandis que le Dow Jones recule de 0,1%.

L'ouverture de Wall Street a été rythmée par la publication de plusieurs indicateurs économiques majeurs, à commencer par le rapport du département du Commerce. Ce dernier montre que l'inflation américaine (PCE) a atteint 3,7% sur les douze mois à fin juillet, légèrement au-dessus des 3,6% anticipés par les analystes. Une estimation révisée indique par ailleurs que le PIB a progressé de 1,5% au deuxième trimestre.

De leur côté, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,3%, alors que le consensus tablait sur une hausse de 0,1%, après une baisse de 0,1% en juin. Dans le même temps, leurs revenus ont progressé de 0,4%, contre une augmentation de 0,2% attendue par le marché.

Ces données ont légèrement renforcé la perspective d'un nouveau relèvement des taux de la Réserve fédérale. Selon l'outil CME FedWatch, la probabilité attribuée à ce scénario atteint désormais 44%, contre 36% auparavant.

Pour rappel, le symposium de Jackson Hole débute dès jeudi et devrait être suivi de près par les investisseurs, avec notamment le discours du président de la Fed attendu vendredi.

Parallèlement, un article rapporte que Téhéran et Oman sont parvenus à des accords concernant leur part respective du détroit d'Ormuz et les revenus qui y sont associés, citant le porte-parole des Gardiens de la révolution iraniens.

Du côté des valeurs individuelles, Nvidia évolue en baisse avant la publication des résultats du mastodonte de l'intelligence artificielle, attendue après la clôture de Wall Street.

OpenAI a de son côté présenté sa nouvelle puce dédiée à l'inférence. Baptisée Jalapeño, cette dernière a été co-développée avec Broadcom.

Meta, maison mère de Facebook et Instagram, a validé un accord de près de 17 milliards de dollars et s'est engagée à apporter d'importantes modifications à ses plateformes afin de régler les accusations portées par 29 États américains concernant l'impact des réseaux sociaux sur les enfants. Le titre progresse de 2% en séance, le marché estimant que cet accord permettrait au groupe d'éviter près de 200 milliards de dollars de pénalités dans le cadre de ce procès.

Le titre Abercrombie & Fitch bondit quant à lui de 35% en séance après que la chaîne de vêtements a relevé ses objectifs annuels, portée par des ventes record au cours du trimestre écoulé.

À l'inverse, Intuit chute de 4% après que l'éditeur de logiciels a dévoilé une prévision de chiffre d'affaires annuel inférieure aux attentes de Wall Street.