Wall Street: accélère vers 21H45, Nvidia compense AMZN & AMD information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 22:57









(CercleFinance.com) - La bourse de New York s'est arrachée à la hausse au cours du dernier quart d'heure, c'est ainsi que le Nasdaq a clôturé in extremis dans le vert de +0,2%.



Le Dow Jones finit au plus haut du jour à +0,7% (contre de la stabilité à l'ouverture) et le S&P500 a doublé ses gains de +0,2% à +0,4% entre 21H50 et 22H00.

Le Russell-2000 se détache nettement avec +1,1% et vient tester avec une précision de métronome la résistance des 2.316Pts au coup de cloche final.



Le Nasdaq-100 a été freiné par les -7,3% d'Alphabet et les -6,3% d'AMD... mais le gain de +5,3% du géant Nvidia vers 125$ (qui profite des déboires de son principal rival dans le domaine des 'GPU'), ce qui propulse le titre au-delà de la barre des 3.000Mds$ de 'capi'.



Globalement, les investisseurs sont parvenus à digérer des chiffres médiocres publiés en matinée (ISM des 'services', déficit commercial, créations d'emplois) et ont semblé soulagés hier par la trêve conclue entre les Etats-Unis d'un côté et le Canada et le Mexique de l'autre, mais cet accord partiel n'élimine pas les nombreuses inquiétudes du moment.



Par ailleurs, la fin de semaine s'annonce particulièrement chargée, entre les résultats d'Amazon demain soir et le rapport sur l'emploi américain prévu vendredi.



Après un mardi peu fertile en 'stats', la séance d'aujourd'hui fut intense : la croissance du secteur des services a ralenti contre toute attente aux Etats-Unis au mois de janvier, montrent mercredi les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice ISM mesurant l'activité dans le secteur tertiaire est retombé à 52,8 le mois dernier, contre 54 en décembre, alors que les économistes l'attendaient en petite hausse à 54,1.

Le sous-indice de l'activité s'est tassé à 54,5, contre 58 le mois précédent, tandis que celui des nouveaux contrats a reflué à 51,3 après 54,4 en décembre.

Quant à celui de l'emploi, il est l'un des rares à avoir progressé à 52,3 à comparer avec 51,3 le mois d'avant, alors que l'indice ISM des prix payés a reculé à 60,4, contre 64,4 en décembre.



l'ISM demeure pour le 53ème mois sur 56 au-dessus de la barre des 50 points marquant la frontière entre expansion et contraction de l'activité.



Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 183.000 emplois en janvier selon l'enquête du cabinet ADP, soit 33.000 de plus qu'attendu, après 122.000 en décembre, un score qui était conforme aux attentes.



Autre chiffre pas très rassurant, le déficit commercial des Etats-Unis s'est envolé de +24,7% à 98,4 milliards de dollars en décembre 2024, par rapport à celui de 78,9 milliards du mois précédent (qui a été légèrement révisé d'une estimation initiale de 78,2 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette soudaine dégradation provient d'un gonflement de 3,5% des importations américaines de biens et services, à 364,9 milliards de dollars, et d'une contraction de 2,6% des exportations, à 266,5 milliards.



L'augmentation du déficit est attribuable essentiellement à une poussée du déficit des biens de 18,9 milliards de dollars pour s'établir à 123 milliards, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 0,6 milliard à 24,5 milliards.





