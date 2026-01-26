Wall Street aborde avec optimisme une semaine chargée en événements

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse lundi, abordant avec vigueur une semaine marquée par la publication de nombreux résultats d'entreprises et une nouvelle réunion de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 15H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,36%, l'indice Nasdaq 0,42% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,44%.

"Les résultats trimestriels seront publiés à un rythme effréné tout au long de la semaine", prévient Jay Woods, de Freedom Capital Markets.

L'analyste a calculé: "plus de 20% des entreprises du S&P 500 et un tiers des entreprises du Dow Jones" partageront leurs performances financières dans les prochains jours.

Parmi elles, l'avionneur Boeing , le spécialiste de la défense RTX, le constructeur d'engins de chantier Caterpillar et les groupes pétroliers ExxonMobil et Chevron.

Pour Christopher Low, de FHN Financial, les résultats des grands noms du secteur technologique, "principaux moteurs de l'année passée", seront à nouveau les plus suivis.

Microsoft , Meta et Tesla publieront leurs résultats après la clôture mercredi. Apple fera de même jeudi.

"Idéalement, les entreprises technologiques pourraient commencer à répondre à certaines (des) questions" autour de leurs gigantesques investissements pour développer l'intelligence artificielle (IA), et la possibilité d'en tirer des bénéfices, avance Ken Mahoney, de Mahoney Asset Management.

En parallèle, "les investisseurs surveillent la Fed", remarque Christopher Low.

La Réserve fédérale tiendra sa première réunion de l'année mardi et mercredi, à l'issue de laquelle un statu quo sur les taux est attendu.

"Cela signifie donc que tout dépendra de la manière dont elle choisira de communiquer et de ce qu'elle dira au sujet des décisions politiques potentielles à venir", estime M. Low.

L'institution monétaire est mise sous pression par Donald Trump, qui voudrait la voir réduire nettement ses taux. Son président, Jerome Powell, a annoncé récemment être l'objet d'une procédure lancée par le ministère de la Justice, pouvant aboutir à des poursuites pénales.

Sur le plan commercial, les acteurs du marché restent attentifs à la reprise des tensions entre Washington et Ottawa, Donald Trump ayant menacé d'imposer des droits de douane de 100% sur les produits canadiens si le pays s'entête à vouloir développer ses échanges avec la Chine.

"C'est certainement important et cela pourrait être très perturbateur" pour l'économie si cela venait remettre en question l'accord de libre-échange nord-américain, prévient Christopher Low.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt d'Etat américain à dix ans se détendait à 4,21% vers 15H00 GMT, contre 4,23% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, les compagnies aériennes étaient orientées à la baisse, plombées par l'annulation de milliers de vols en raison du passage d'une tempête hivernale majeure aux Etats-Unis, qui a fait au moins 11 morts.

Delta reculait de 0,47%, American Airlines de 0,07%, United de 0,20% .

La compagnie minière USA Rare Earth bondissait de 17,64% à 29,15 dollars après l'annonce d'une prise de participation à son capital de l'administration Trump via l'émission de nouvelles actions et bons de souscription. La société a aussi levé 1,5 milliard de dollars auprès d'acteurs privés, selon CNBC.

La start-up américaine spécialisée dans le "cloud" (informatique à distance) CoreWeave (+12,64% à 104,73 dollars) était aussi en nette progression après que le géant des semi-conducteurs Nvidia a annoncé avoir acquis pour deux milliards de dollars d'actions de l'entreprise.

CoreWeave construit et loue des centres de données équipés de processeurs graphiques Nvidia, essentiels pour l'entraînement des modèles d'IA et leur fonctionnement.

