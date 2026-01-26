L'Europe clôture presque inchangée, l'or poursuit sa folle envolée

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Blandine Henault

Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations lundi, dans un contexte de reflux des tensions géopolitiques même si la prudence demeure, comme en témoigne l'envolée continue de l'or.

À Paris, le CAC 40 a terminé en ‍baisse de 0,15% à 8.131,15 points. Le Footsie britannique a grappillé 0,05% et le Dax allemand s'est adjugé 0,2%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,22%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,27% et le Stoxx 600 a avancé de 0,24%.

Les investisseurs restent prudents après les turbulences provoquées par les menaces douanières brandies à l'encontre de ‌l'Europe par le président américain Donald Trump au sujet du Groenland, tandis que la première réunion de la Réserve fédérale (Fed) cette année, qui se tiendra dans un contexte de doutes sur l'indépendance de la banque centrale, ajoute à l'attentisme.

Une avalanche de résultats d'entreprises de premier ordre, tant en Europe ​qu'aux États-Unis, devrait par ailleurs animer la semaine. Le géant du luxe LVMH publiera ses chiffres annuels mardi, tandis que Meta, Tesla, Microsoft et ⁠Apple sont attendus mercredi et jeudi.

MÉTAUX

L'or a franchi pour la première fois la barre des 5.000 dollars l'once, prolongeant ainsi son ascension fulgurante, les investisseurs se ruant sur cette valeur refuge dans un contexte d'incertitude géopolitique accrue.

L'or au comptant prend 2,2% à ⁠5.091,13 dollars l'once.

Depuis le début de l'année 2026, le prix ‍de l'or a déjà augmenté de plus de 17%, après un bond de 64% en 2025 - sa plus ⁠forte hausse annuelle depuis 1979.

VALEURS

A Paris, Teleperformance a chuté de 7,7%, des acteurs de marché évoquant une dégradation de la recommandation de CIC à "neutre" contre "achat".

A l'inverse, Fnac Darty a grimpé de 17% après avoir reçu une offre publique d'achat de la part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky - proposition accueillie ​favorablement par le conseil d'administration.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, la Bourse de New York évoluait en légère hausse, en amont d'une semaine marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que par la décision de politique monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones gagne 0,3% à ⁠49.246,32 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,56% à 6.954,75 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,68% à 23.662,80 points.

CHANGES

Le yen ​bondit de 1,2% face au dollar, à un plus haut de deux mois et demi, alors que la ​spéculation enfle sur une intervention coordonnée des ​autorités japonaises et américaines sur la devise.

Vendredi, une source a indiqué à Reuters que l'antenne de New York de la Réserve fédérale avait consulté les cambistes concernant ​le taux de change dollar/yen, ce qui est considéré comme un signe avant-coureur d'une ⁠intervention.

Dimanche, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a encore alimenté ces anticipations en assurant que son gouvernement prendrait les "mesures nécessaires" contre les mouvements spéculatifs de marché.

La participation des Etats-Unis à un intervention coordonnée sur le yen serait une première depuis mars 2011, lorsque le pays avait vendu la devise nipponne dans la foulée du séisme meurtrier au Japon.

Le dollar recule de 0,65% face à un panier de devises de référence, dont le yen et l'euro. La devise unique avance de 0,5% face au ‌billet vert, à 1,1884 dollar.

TAUX

Signe d'un contexte toujours prudent, les rendements des obligations souveraines sont orientés à la baisse.

Le taux des Treasuries à dix ans recule de plus de deux points de base, à 4,2153%.

En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance a perdu quatre points de base, à 2,869%.

PÉTROLE

Les cours du brut reculent après avoir grimpé de plus de 2% vendredi, en raison des tensions entre Washington et Téhéran et des perturbations dans la production des Etats-Unis touchés par une violente tempête hivernale.

Le baril de Brent de la Mer du Nord abandonne 0,36% à 65,62 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,5% ‌à 60,76 euros.

A SUIVRE MARDI :

