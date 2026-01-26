 Aller au contenu principal
JO-2026: la neige tombe à point nommé sur les Alpes italiennes
information fournie par AFP 26/01/2026 à 18:10

Trees cast long shadows on new snow along a mountain pass road near Toblach running between the Olympic venues in Cortina and Antholz, northern Italy prior to the Milano Cortina 2026 Olympic Games, on January 26, 2026. ( AFP / Odd ANDERSEN )

La neige est tombée sur les Alpes italiennes juste à temps pour le coup d'envoi des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina (6-22 février), dissipant les craintes de voir des pistes artificiellement enneigées serpenter au milieu de versants verdoyants.

De Bormio, qui accueillera les épreuves de ski alpinisme, à la vallée d'Antholz, où les biathlètes tireront à la carabine, les sites ont connu d'intenses chutes de neige moins de deux semaines avant la cérémonie d'ouverture du 6 février, a rapporté lundi un expert.

"La neige est arrivée", a déclaré à l'AFP le météorologue italien Mattia Gussoni, tandis que des photos de la région montraient des sommets enneigés, des nuages bas et laiteux ainsi que des champs recouverts de neige.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina se dérouleront sur plusieurs sites situés dans les montagnes du nord de l'Italie, avec notamment le ski alpin féminin à Cortina d'Ampezzo et le ski freestyle à Livigno.

Ces stations, dont la plupart sont nichées au coeur des majestueuses Dolomites, sont situées entre 1.200 et 1.800 mètres d'altitude, une hauteur qui garantit traditionnellement la présence de neige.

Les cimes enneigées à Toblach, près de Cortina, le 26 janvier 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

Mais avec la diminution de moitié de la couverture neigeuse dans les Alpes italiennes au cours des 100 dernières années en raison du réchauffement climatique, les organisateurs des JO craignaient des conditions printanières.

- "Chutes de neige abondantes" -

"Dans les prochains jours, et surtout à partir de demain (mardi) soir, de nouvelles chutes de neige abondantes sont attendues", a déclaré M. Gussoni.

"C'est une excellente nouvelle à l'approche de l'ouverture des Jeux olympiques. Au moins, il ne manquera pas de neige début février", a-t-il ajouté.

Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne sera pas nécessaire de recourir à la neige artificielle pour les JO, produite à l'aide de canons et de lanceurs qui pulvérisent de l’eau dans l’air froid pour la transformer en fine neige.

Les fédérations internationales qui régissent le ski et le biathlon exigent toutes deux que les organisateurs disposent d'équipements de production de neige, au cas où cela s'avérerait nécessaire.

Et le comité d'organisation des JO-2026 a déclaré qu'il prévoyait de produire 2,4 millions de mètres cubes de neige artificielle, ce qui nécessitera 948.000 mètres cubes d'eau.

Une boutique officielle des JO de Milan-Cortina sur la place du Duomo, le 26 janvier 2026 ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Une quantité d'eau toutefois bien moindre que celle requise lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022, où 890.000 mètres cubes ont été utilisés pour le site de ski alpin de Yanqing à lui tout seul. Auxquels s'est ajouté 1,9 million de mètres cubes supplémentaires pour l’ensemble des autres sports de neige, selon les statistiques olympiques.

M. Gussoni a toutefois estimé qu’il était encore "un peu trop tôt pour dire" s’il y aurait de nouvelles chutes de neige garantissant un décor hivernal immaculé jusqu'au terme des Jeux, le 22 février.

"Il reste encore trop de semaines" au cours desquelles "les conditions météorologiques devraient également être assez changeantes", a-t-il noté.

Environnement
Sport
