Wall Street aborde avec confiance une semaine particulièrement riche

Les contrats à terme sur le S&P 500 ( 0,4%) et le Nasdaq 100 ( 0,7%) préfigurent un démarrage du bon pied à Wall Street pour cette dernière semaine d'octobre, qui s'annonce particulièrement riche, entre réunion du FOMC, données macroéconomiques et batterie de publications trimestrielles.

Evenement majeur de la semaine qui commence, la Réserve fédérale américaine doit réunir son comité de politique monétaire (FOMC), dont le verdict est attendu mercredi prochain, comme d'habitude en cours de séance à Wall Street.

"Notre scénario central prévoit que la Fed maintiendra ses taux inchangés, tout en adoptant un discours restrictif, dans un contexte où la tendance sous-jacente de l'inflation reste orientée à la hausse", pronostiquait Société Générale la semaine passée.

"L'inflation sous-jacente mesurée par le PCE au 2e semestre évoluant à un rythme nettement supérieur à celui compatible avec l'objectif de la Fed, nous continuons d'anticiper deux hausses de taux de 25 points de base, en décembre puis en mars, ce qui porterait le taux terminal des Fed funds à 4,375%", poursuivait la banque française.

Une semaine riche en indicateurs macroéconomiques...

Cette dernière semaine du mois verra aussi paraître de nombreuses données macroéconomiques, parmi lesquelles les commandes de biens durables, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, les revenus et dépenses des ménages (accompagnés de l'indice des prix PCE) et surtout une première estimation de la croissance du PIB pour le 3e trimestre.

"Nous anticipons une progression de l'indice des prix PCE sous-jacent d'environ 0,34% en septembre par rapport au mois précédent, ainsi qu'une croissance du PIB au 3e trimestre d'environ 3,2% en rythme annualisé", précisait Société Générale.

... ainsi qu'en publications d'entreprises

Les prochains jours s'annoncent aussi chargés sur le front des publications d'entreprises, avec par exemple celles de Visa, Coca-Cola, Boeing, Alphabet, Microsoft, Amazon, Eli Lilly, Intel, Merck, Caterpillar, ExxonMobil et Chevron.

Alors que la saison des résultats va ainsi continuer à battre son plein, David Lefkowitz, responsable des actions américaines, et Nadia Lovell, stratégiste senior sur les actions américaines chez UBS Global Wealth Management, réaffirment leur vision positive des actions américaines.

"Le S&P 500 s'est maintenu à proximité de ses plus hauts historiques, malgré de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Si les valorisations ont subi des pressions, la croissance des bénéfices est restée solide et les prévisions de BPA à 12 mois continuent d'être révisées à la hausse", mettent ils en avant.

Verizon relève ses objectifs et Meta lève des fonds

Première publication majeure de la semaine, Verizon fait part ce lundi d'un relèvement de ses prévisions pour l'année 2026, et ce pour le 3e trimestre consécutif, à l'occasion de la publication d'un BPA ajusté meilleur que prévu pour son 3e trimestre 2026.

Par ailleurs, Meta Platforms annonce un vaste programme d'émission de titres, pouvant atteindre plusieurs dizaines de MdsUSD, en vue de soutenir la poursuite de ses investissements dans les infrastructures d'IA et la superintelligence personnelle.