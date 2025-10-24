 Aller au contenu principal
Wall Street à des records, l'inflation rassure
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 22:22

*

Le Dow Jones .DJI dépasse les 47.000 points

*

Le S&P 500 .SPX gagne 0,79%, le Nasdaq +1,15%

Les trois grands indices de la Bourse de New York ont encore établi des records de clôture vendredi après une hausse de l'inflation moindre que prévu en septembre, qui a rassuré les investisseurs sur la trajectoire des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones Industrial .DJI a pris 472,51 points, soit 1,01%, à 47.207,12 points, franchissant pour la première fois la barre des 47.000. Le S&P 500 .SPX a progressé de 53,25 points (+0,79%) à 6.791,69 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 263,07 points (+1,15%), à 23.204,87.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté légèrement moins que prévu en septembre aux Etats-Unis, ce qui devrait permettre à la Réserve fédérale (Fed) de maintenir le cap vers une nouvelle baisse des taux d'intérêt la semaine prochaine et d'en décider d'autres à l'avenir.

"On a eu de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation, les chiffres ouvrent la voie à des baisses des taux de la Fed la semaine prochaine et probablement en décembre", a commenté Ryan Detrick, stratégiste chez Carson Group.

Les opérateurs misent largement sur une nouvelle baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed la semaine prochaine, et prévoient désormais trois baisses d'un quart de point d'ici mars, contre avril auparavant.

L'optimisme est aussi de mise côté entreprises, où le début de la saison des résultats trimestriels a été "spectaculaire" selon Ryan Detrick. "On a vu 87% des entreprises dépasser les attentes sur les bénéfices de 83% sur le chiffre d'affaires, ce qui justifie le rallye que nous observons cette année et qui préfigure probablement un rallye en fin d'année."

Cinq des "sept magnifiques", poids lourds de la cote dont les "Gafam", publieront leurs résultats la semaine prochaine(Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O , Alphabet

GOOGL.O , Amazon.com AMZN.O et Apple APPL.O ), auxquels s'ajouteront les géants industriels Caterpillar CAT.N et Boeing BA.N .

Alphabet GOOGL.O a progressé vendredi de 2,7% après l'annonce d'un renouvellement de son accord avec la start-up Anthropic.

Ford F.N a grimpé de plus de 12% avec des résultats supérieurs au consensus.

========================================================

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Stéphen Culp, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Valeurs associées

ALPHABET-A
259,9200 USD NASDAQ +2,70%
AMAZON.COM
224,2100 USD NASDAQ +1,41%
BOEING CO
221,390 USD NYSE +1,69%
CATERPILLAR
522,700 USD NYSE +0,45%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 207,12 Pts Index Ex +1,01%
FORD MOTOR
13,830 USD NYSE +12,35%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
738,3600 USD NASDAQ +0,59%
MICROSOFT
523,6100 USD NASDAQ +0,59%
NASDAQ Composite
23 204,87 Pts Index Ex +1,15%
S&P 500 INDEX
6 791,69 Pts CBOE +0,79%
USA BENCHMARK 10A
4,023 Rates +0,26%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
