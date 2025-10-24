Le Canada fait un geste envers Trump après la rupture des relations commerciales

Le président américain Donald Trump (d) et le Premier ministre canadien Mark Carney dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 7 octobre 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

Une province canadienne a tendu vendredi la main à Donald Trump en retirant une campagne publicitaire contre la hausse des droits de douane américains, qui avait suscité sa colère et l'avait conduit la veille à rompre les négociations commerciales avec le Canada.

"Après discussion avec le Premier ministre (canadien Mark) Carney, l'Ontario suspendra sa campagne publicitaire aux États-Unis à partir de lundi afin de permettre la reprise des négociations commerciales", a déclaré Doug Ford sur X.

Il a précisé que la publicité serait quand même diffusée aux Etats-Unis ce week-end, à l'occasion notamment des deux premiers matches des finales du championnat nord-américain de base-ball, qui engendrent traditionnellement une forte audience.

Furieux contre cette campagne publicitaire télévisée, Donald Trump a abruptement rompu jeudi soir les négociations commerciales avec le Canada.

Il s'agit d'un revirement soudain du président américain au moment où un accord commercial entre Ottawa et Washington portant sur l'acier, l'aluminium et l'énergie semblait pouvoir être conclu, selon le quotidien canadien Globe and Mail, avant la rencontre prévue entre Mark Carney et Donald Trump lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à la fin du mois en Corée du Sud.

- Relation bousculée -

Le Canada est le deuxième partenaire commercial des Etats-Unis et un fournisseur majeur d'acier et d'aluminium pour les entreprises américaines.

Mais leur relation a été bousculée par le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.

La grande majorité des échanges transfrontaliers restent exemptés de droits de douane, les Etats-Unis et le Canada continuant d'adhérer au traité de libre-échange nord-américain (Aceum).

Mais les surtaxes sectorielles mondiales imposées par le républicain, en particulier sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, ont durement touché le Canada, entraînant des pertes d'emploi et mettant les entreprises sous pression.

Des conteneurs d'expédition au port de Montréal à Montréal, au Québec, le 1er août 2025 au Canada ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Vendredi matin, le président américain s'est de nouveau lâché contre son voisin dans une série de messages vindicatifs sur son réseau social, disant que "le Canada a triché et s'est fait prendre".

S'exprimant avant de s'envoler pour l'Asie, M. Carney n'a, de son côté, pas directement mentionné le revirement de M. Trump, mais a déclaré que les discussions bilatérales avaient montré des "progrès (...) et nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée et à tirer parti de ces progrès lorsque les Américains seront prêts".

"Nous ne pouvons pas contrôler la politique commerciale des Etats-Unis", a-t-il également déclaré aux journalistes sur le tarmac avant d'embarquer dans son avion, soulignant son désir d'approfondir les relations commerciales avec d'autres pays.

- 75 millions -

Selon Donald Trump, les autorités canadiennes cherchent à "influencer la décision de la Cour suprême des Etats-Unis et d'autres tribunaux", devant lesquels est contesté la légalité des décrets du président américain ayant déclenché ces hausses douanières.

Produite par la province canadienne de l'Ontario, la campagne publicitaire a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision américaine pour un montant d'environ 75 millions de dollars.

Elle utilise des citations du discours d'un discours de l'ancien président républicain Ronald Reagan (1981-1989), dans lequel il mettait en garde contre les conséquences de droits de douane élevés sur l'économie américaine.

La Fondation Ronald Reagan a déclaré sur X que la campagne utilisait "de manière sélective des extraits audio et vidéo" de ce discours, prononcé en avril 1987.

Des conteneurs d'expédition à bord d'un cargo au port de Montréal, au Québec, le 1er août 2025 au Canada ( AFP / ANDREJ IVANOV )

Selon la Fondation, qui a dit examiner des "options juridiques dans cette affaire", la publicité "déforme" les propos de Reagan.

Dans un discours mercredi sur ses priorités budgétaires, Mark Carney a déclaré que la politique commerciale "fondamentalement modifiée" de Washington nécessitait une refonte de la stratégie économique du Canada.

Ce processus "nécessitera des sacrifices et du temps", avait-il souligné.

Mark Carney avait rencontré début octobre le président Trump à la Maison Blanche pour tenter d'avancer vers une résolution du conflit, mais n'avait obtenu aucune concession publique.