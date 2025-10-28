Wall Street a commencé la semaine sur de beaux gains

(AOF) - Les indices américains ont débuté la semaine sur des belles hausses, principalement soutenus par la perspective de la signature d’un accord-cadre sur la question commerciale entre la Chine et les Etats-Unis. Les prochains jours seront encore plus chargés outre-Atlantique avec des publications de géants de la cote américaine (Alphabet, Meta, Microsoft, Apple ou encore Amazon), ainsi que les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE. En attendant, hier soir, le Dow Jones a progressé de 0,71%, à 47 544 points, tandis que le Nasdaq Composite a bondi de 1,86%, à 23 637 points.

S'invitant à la deuxième place du palmarès du S&P 500, Keurig Dr Pepper (KDP) a engrangé 7,62%, à 29,23 dollars, après avoir relevé ses prévisions de ventes annuelles. Le géant américain des boissons non alcoolisées (Dr Pepper, 7UP...) a, par ailleurs, déclaré avoir levé environ 7 milliards de dollars, via des fonds gérés par des filiales d'Apollo et des fonds et comptes gérés par KKR, pour soutenir le rachat du groupe néerlandais de café JDE Peet's, annoncé en août dernier.

Les chiffres économiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alphabet

L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi Microsoft pour une offre "trompeuse" incluant son assistant IA Copilot. La plainte a été déposée à la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa maison-mère Microsoft Corp. Le mastodonte de la tech américain pourrait risquer une amende de 30 millions de dollars (26 millions d'euros) ou plus par infraction.

Delta Airlines

Selon Edward H Bastian, directeur général de Delta Airlines, le " shutdown " n'a qu'un " faible " impact sur le groupe de transport aérien et lui coûte moins d'un million de dollars par jour, comme le rapporte Reuters. En revanche, la pénurie de personnel de sécurité sur les plateformes aéroportuaires est jugée plus préoccupante, toujours selon le patron de Delta Airlines.

Microsoft

Valeurs chinoises

Les actions des entreprises chinoises cotées sur la place new-yorkaise progressent en avant-Bourse grâce aux espoirs sur un accord commercial entre Washington et Pékin. Ainsi, Alibaba et de JD.com avancent de plus de 2% chacune tandis que Baidu gagne 5%.