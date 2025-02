Wall Street: 6 dernières minutes bullish, 2 records à la clé information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 23:38









(CercleFinance.com) - Tout s'est joué au cours des 6 dernières minutes : les indices US se sont littéralement 'arrachés' -face à une opposition il est vrai inexistante- pour inscrire 2 records absolus.



L'un pour le S&P500 (+0,18%) à 6.129,6 (doublé clôture/intraday) et l'autre pour le Nasdaq-100 (+0,13%) avec un autre doublé clôture (22.165) et intraday (22.191), une nouvelle fois grâce à Palantir avec ses +4,6% et une capitalisation de plus en plus surréaliste de 68 à 70 fois le chiffre d'affaire (à plus de 270Mds$, un ratio jamais vu, même en l'an 2000).



A noter également les +16% (à 27,4$) d'Intel sur des rumeurs de rachat par un tandem TSMC/Broadcom... de quoi rajouter ce piment spéculatif qui manquait en fin de semaine dernière.



Wall Street entame donc bien la semaine après le long week-end de Presidents' Day... et il ne reste que 3 séances à tenir au sommet avant les '3 sorcières' (ce vendredi), de quoi aligner une nouveau mois de hausse, le 4ème consécutif et le 8ème sur 10, un 12ème sur 15... et aucun retracement de plus de 6%, malgré des titres qui voient leur cours multiplié par 3.



Le Dow Jones (+0,02%) a brièvement testé 44.600 d'en terminer à 44.556... c'est le seul indices qui cale encore sous ses sommets du 4 décembre et du 31 janvier (45.000).

Les valeurs matures ont peut-être été plus sensibles à la dégradation du marché obligataire avec des T-Bonds qui ont fini à +7,6Pts de base vers 4,552%... ce qui constitue juste un alignement sur les Bunds et OAT après la séance fériée de lundi.



Les investisseurs ont peu réagi à la publication à 14h30 de l'indice 'Empire State' de la Fed de New York (les T-Bonds se tendent de +4Pts, c'est peu significatif après le congé de lundi, les taux s'étant tendus en Europe).



L'activité manufacturière a légèrement augmenté dans l'État de New York en février, selon l'indice calculé par la Fed locale, qui a grimpé de 18 points pour ressortir en terrain légèrement positif, à +5,7.



Les nouvelles commandes et les livraisons ont augmenté modérément, mais les niveaux d'emploi ont diminué. Les prix des intrants ont augmenté au rythme le plus rapide en près de deux ans, et les hausses des prix de vente se sont aussi accélérées de façon notable.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.