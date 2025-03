Wall Street: 1 rebond technique tardif réduit la perte hebdo information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 07:35









(CercleFinance.com) - Wall Street a connu une séquence en montagnes russes après la publication du 'NFP' américain.



Le S&P500 a rouvert indécis, puis s'est retrouvé en hausse de 0,3%, puis en baisse de -1%, puis stable à la mi-séance, puis en hausse de 0,7% vers 20H30, puis de nouveau stable vers 21H45, puis en hausse de 0,55% à 5.770 points à 22H00.



A la clôture, le Dow Jones gagne 0,52% à 42.801 points, le Nasdaq Composite prend 0,7% à 18.196 points, tandis que le Russell-2000 finit encore une fois à la traine avec un gain de 0,43% à 2.075 points (-7% depuis le 1er janvier).



Le S&P500 chute de -3,1% sur la semaine, le Nasdaq de -3,4% : ce dernier a bénéficié de rachats nourris sur Broadcom +8,6%, ARM +6,5%, Micron +4,2%, NXP +3,8%, Palantir +5,7% (le titre finit la semaine inchangé après des +8, des -10 puis +6%).



Le point d'orgue de la séance, c'était le 'NFP' : le Département du Travail a fait savoir que l'économie américaine avait créé 151.000 emplois non-agricoles en février, alors que les économistes tablaient en moyenne sur 160.000 créations de postes (c'est très proche pour une fois de l'estimation). Le taux de chômage est remonté en parallèle à 4,1%, contre 4% au mois de janvier, et alors que le consensus l'attendait à 4%.



Après la parution de ces données, les traders pariaient sur une probabilité de plus de 53% d'une baisse des taux de 25 points de base à l'issue de la réunion du 18 juin prochain, contre 47,5% la veille.



Sur le marché des changes, le dollar a amplifié ses pertes face à l'euro (-0,6%) dans le sillage de cet indicateur, les investisseurs estimant visiblement que le rapport sur l'emploi est suffisant pour permettre une nouvelle baisse des taux.



Le dollar enchaîne cinq séances consécutives de baisse et perd 4% sur la semaine écoulée (du jamais vu depuis novembre 2022) et cela devrait avantager les valeurs exportatrices US au cours des prochaines séances.



Sur le marché obligataire, la volatilité était également au rendez-vous : le dix ans américain voit son rendement remonter (en parallèle avec les indices US, 'risk-on' oblige) de 4,21% en matinée vers 4,31% (+3 points de base), ce qui fait +10 à +11 points de base sur la semaine.





