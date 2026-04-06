Wall St termine en hausse, les investisseurs analysant les négociations et les menaces entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,36%, S&P 500 0,45%, Nasdaq 0,54%

* Les créations d'emplois en mars dépassent les attentes, le taux de chômage baisse

* L'indice PMI ISM non manufacturier ralentit, les prix payés atteignent leur plus haut niveau en 3 ans et demi

* Soleno Therapeutics bondit suite à l'accord de rachat de Neurocrine pour 2,9 milliards de dollars

(Mises à jour avec les prix de clôture) par Stephen Culp et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont progressé lundi, les investisseurs recherchant des signes de progrès vers un accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran et évaluant les menaces d'escalade de plus en plus vives du président Donald Trump si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz.

L'Iran a rejeté la proposition américaine de cessez-le-feu immédiat , en insistant plutôt sur une fin permanente de la guerre, selon l'Agence de presse de la République islamique (IRNA). Ce rejet fait suite aux ultimatums de plus en plus belliqueux de Trump , qui a promis de faire pleuvoir "l'enfer" sur l'Iran si le goulot d'étranglement crucial du détroit d'Ormuz restait fermé au trafic des pétroliers.

Les investisseurs ont été quelque peu rassurés par un rapport indiquant que les États-Unis, l'Iran et un groupe de médiateurs régionaux continuaient à discuter des conditions d'un éventuel cessez-le-feu.

Les trois principaux indices américains ont légèrement progressé, le S&P 500 et le Nasdaq étant en passe de connaître leur quatrième jour consécutif de hausse, leur plus longue série de gains depuis janvier.

" La réalité est que nous nous rapprochons, avec un peu de chance, d'un certain type de résolution", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group à Omaha. "Malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui. Mais je pense que les investisseurs ont l'impression que les deux parties se parlent davantage."

"La volatilité quotidienne et les gros titres peuvent être assez nauséabonds", ajoute M. Detrick. "Mais il y a un sentiment d'optimisme dans l'air avec cette saison des bénéfices qui commence très bientôt, et les entreprises américaines vont une fois de plus montrer des performances solides et solides, justifiant probablement ce que nous pensons toujours être un marché haussier."

La guerre américano-israélienne contre l'Iran a bouleversé les marchés pendant un peu plus d'un mois. La flambée des prix du pétrole brut a alimenté les craintes d'inflation et les actions ont chuté. Même si le S&P était en passe de connaître sa quatrième séance consécutive de hausse, l'indice phare reste en baisse de 3,9 % depuis le début du conflit.

Les données économiques publiées lundi ont montré que le secteur américain des services s'est développé à un rythme plus lent que prévu en mars, alors même que l'emploi s'est contracté dans le secteur et que les prix payés, un indicateur d'inflation, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis octobre 2022.

Le très attendu rapport sur l'emploi de mars , publié le jour férié du Vendredi saint, a montré que l'économie américaine a créé 178 000 emplois le mois dernier, soit près du triple du consensus de 60 000, une surprise à la hausse atténuée par une révision des pertes d'emplois de février, qui sont passées de 92 000 à 133 000.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 165,21 points, soit 0,36%, à 46 669,88, le S&P 500 .SPX a gagné 29,33 points, soit 0,45%, à 6 612,02 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 117,16 points, soit 0,54%, à 21 996,34.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les services de communication .SPLRCL ont enregistré les gains les plus importants en pourcentage, tandis que les services publics

.SPLRCU ont été les plus à la traîne.

Les valeurs des voyages/loisirs .SPCOMHOTL , de l'aérospatiale et de la défense .SPCOMAED et des constructeurs d'habitations .SPCOMHOME ont nettement surperformé.

Les actions de Soleno Therapeutics SLNO.O ont bondi de 32,3 % après que Neurocrine Biosciences NBIX.O a accepté d'acquérir le fabricant de médicaments pour maladies rares pour 2,9 milliards de dollars en espèces.

La hausse des prix du bitcoin BTC= a permis aux actions cotées aux États-Unis des sociétés liées aux crypto-monnaies Coinbase COIN.O et Strategy MSTR.O de progresser respectivement de 1,9 % et 6,6 %.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,93 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 88 nouveaux plus hauts et 54 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 918 titres ont progressé et 1 788 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,63 contre 1.

L'indice S&P 500 a enregistré sept nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 61 nouveaux records et 70 nouveaux records à la baisse.

Le volume sur les bourses américaines était de 14,78 milliards d'actions, comparé à la moyenne de 19,51 milliards d'actions pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.