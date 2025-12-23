Wall St se calme et les rendements obligataires augmentent après les données du PIB

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les stocks d'or et d'argent poursuivent leur reprise alors que le lingot atteint son plus haut niveau historique

Huntington Ingalls gagne du terrain après que Trump ait dévoilé les cuirassés de la "classe Trump"

Indices: Dow en baisse de 0,11 %, S&P 500 en hausse de 0,06 %, Nasdaq en hausse de 0,08 %

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Sruthi Shankar et Shashwat Chauhan

Les principaux indices de Wall Street ont peu varié dans un marché agité mardi, marquant une pause après trois séances de gains, alors que les rendements du Trésor ont grimpé suite à des données économiques plus fortes que prévu.

L'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au troisième trimestre, grâce à la vigueur des dépenses de consommation. Les premières estimations montrent que le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé de 4,3 % au cours du dernier trimestre, dépassant largement les prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 3,3 %, selon un sondage Reuters.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a atteint son plus haut niveau en une semaine à 4,19%. Le dollar

=USD a également réduit ses pertes.

Les traders ont continué à s'attendre à au moins deux réductions de 25 points de base des taux d'intérêt l'année prochaine, selon les données de LSEG, tout en attribuant une chance de 15% à la première réduction dès janvier, en baisse par rapport à 18% avant les données.

Les données sur la confiance des consommateurs pour le mois de décembre sont attendues plus tard dans la journée.

À 09:39 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 54,67 points, ou 0,11%, à 48 308,01. Le S&P 500 .SPX a gagné 4,11 points, soit 0,06%, à 6 882,60, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 17,52 points, soit 0,08%, à 23 447,50.

Six des 11 secteurs du S&P ont progressé, emmenés par l'énergie .SPNY et les services de communication .SPLRCL . Les secteurs de la consommation de base .SPLRCS et de l'immobilier .SPLRCR ont été à la traîne.

Un rebond des valeurs technologiques et un rapport plus froid que prévu sur l'inflation en novembre ont alimenté les actions américaines au cours des trois dernières séances, ramenant l'indice de référence S&P 500 .SPX à moins de 0,5 % de son record de clôture du 11 décembre.

"(Le commerce de l'IA) est toujours très volatile. Il y a des hauts et des bas et j'ai le sentiment que ce sera un thème qui se poursuivra tout au long de l'année prochaine", a déclaré Mark Malek, directeur des investissements chez Siebert Financial.

Les trois principaux indices étaient prêts à enregistrer leur troisième hausse annuelle consécutive. Le S&P 500 .SPX et le Dow .DJI étaient également en passe de progresser pour le huitième mois consécutif.

Les gains récents des actions américaines ont fait naître l'espoir d'un "rallye du Père Noël", un phénomène saisonnier au cours duquel le S&P 500 enregistre des gains au cours des cinq derniers jours de bourse de l'année et des deux premiers jours de janvier, selon le Stock Trader's Almanac.

Cette année, cette période commence le mercredi et se termine le 5 janvier.

Les volumes d'échanges ont été faibles et devraient encore se réduire à l'approche des fêtes de fin d'année. Les marchés boursiers américains fermeront à 13 heures ET (1800 GMT) mercredi et resteront fermés jeudi pour Noël.

Les actions des sociétés minières de métaux précieux cotées aux États-Unis ont étendu leurs gains récents après que les prix de l'or XAU= et de l'argent XAG= aient atteint des sommets historiques face à un dollar affaibli et alors que les tensions géopolitiques ont stimulé la demande de valeurs refuges.

Le constructeur naval militaire américain Huntington Ingalls HII.N a progressé de 1,4 % après que le président Donald Trump a annoncé des plans pour une nouvelle "classe Trump" de cuirassés, qui, selon lui, seraient plus grands, plus rapides et "100 fois plus puissants" que tous ceux qui ont été construits jusqu'à présent.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,33 contre 1 sur le NYSE et de 1,56 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux sommets sur 52 semaines et trois nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux sommets et 62 nouveaux creux.