La Bourse de Paris termine en légère baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0,21% mardi, après la publication attendue des chiffres de la croissance américaine, dans un marché au volume d'échanges faible.

L'indice vedette CAC 40 a cédé 17,22 points et s'est établi à 8.103,85 points à la clôture. La veille, l'indice parisien avait perdu 0,37%, à 8.121,07 points.

Les échanges ont à peine dépassé les deux milliards d'euros sur la séance, en raison de l'absence de nombreux investisseurs pour les fêtes de fin d'année.

A l'agenda économique de la séance, les investisseurs ont pris connaissance du produit intérieur brut (PIB) américain au troisième trimestre, sans que cette publication ne change la trajectoire du CAC 40.

L'économie américaine a nettement accéléré entre juillet et septembre, avec une croissance de 4,3% en rythme annualisé, selon un rapport publié avec retard en raison de la longue paralysie budgétaire.

Ce chiffre a surpris les investisseurs, les analystes anticipant plutôt un ralentissement autour de 3,2%, après une croissance de 3,8% au trimestre précédent, d'après les consensus compilés par MarketWatch et Trading Economics.

Côté politique française, l'Assemblée nationale a adopté mardi à l'unanimité le projet de loi spéciale visant à permettre de continuer de financer provisoirement l'Etat, avant la reprise des débats budgétaires en janvier.

Le texte va être transmis dès ce mardi au Sénat en vue d'une adoption définitive. Il a été déposé par le gouvernement après l'échec de la commission mixte paritaire députés-sénateurs sur le projet de budget 2026. Une loi spéciale avait déjà été adoptée en décembre 2024, après la censure du gouvernement de Michel Barnier.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt français a baissé à 3,56%, contre 3,61% à la clôture la veille.

Approbation d'un médicament de Sanofi au Japon

Le laboratoire français Sanofi (+0,78% à 81,33 euros) a annoncé mardi dans un communiqué l'approbation au Japon de son médicament Dupixent pour traiter "l'asthme bronchique chez les enfants âgés de 6 à 11 ans atteints d'une maladie sévère ou réfractaire".

Euronext CAC40