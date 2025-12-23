L'organisme de surveillance du Pentagone critique Lockheed pour les défaillances de maintenance des F-35, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les avions de combat américains F-35 n'étaient disponibles pour voler qu'environ la moitié du temps en 2024 en raison des lacunes de maintenance de Lockheed Martin

LMT.N , a rapporté Bloomberg News mardi, citant un organisme de surveillance du gouvernement.

Le rapport, basé sur les conclusions du bureau de l'inspecteur général du département de la défense, indique que le taux de disponibilité moyen des F-35 est de 50 %, en partie parce que le Pentagone n'a pas systématiquement tenu Lockheed Martin pour responsable des mauvaises performances liées à la maintenance des F-35.

L'audit a révélé que le Pentagone a versé à Lockheed environ 1,7 milliard de dollars sans aucun ajustement économique, alors que les avions n'étaient pas disponibles la moitié du temps et qu'ils ne répondaient pas aux exigences minimales du service militaire, selon le rapport.

Lockheed Martin n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.