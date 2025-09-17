Wall St s'ouvre en demi-teinte avant la décision de la Fed ; Nvidia baisse

Futures: Dow en hausse de 0,09%, S&P 500, Nasdaq en baisse de 0,07% chacun

Workday augmente après qu'Elliott ait acquis une participation de plus de 2 milliards de dollars

La Chine aurait demandé aux entreprises technologiques de ne pas acheter de puces Nvidia

par Purvi Agarwal et Sukriti Gupta

Les contrats à terme de Wall Street pointent vers une ouverture en demi-teinte mercredi, les marchés étant en attente d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, tandis que Nvidia a chuté après un rapport selon lequel les entreprises technologiques chinoises pourraient cesser d'acheter ses puces.

La banque centrale américaine devrait réduire les coûts d'emprunt d'au moins 25 points de base à 14 heures ET, une décision anticipée par les investisseurs après qu'une série d'indicateurs économiques aient montré un affaiblissement du marché de l'emploi.

Les marchés suivront de près le discours du président Jerome Powell ainsi que les projections "dot plot" pour évaluer l'ampleur des réductions de taux d'intérêt qui pourraient être réalisées cette année et l'année prochaine.

Les opérateurs s'attendent à une réduction des taux d'environ 68 points de base d'ici la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG.

"Nous pensons que la réduction attendue de 25 points de base est le début d'un cycle de réduction... la Fed passe d'une politique plus restrictive à une politique stimulante en réponse à une situation de l'emploi qui se refroidit", a déclaré Chris Brigati, directeur des investissements chez SWBC.

"Une partie de cette positivité est peut-être déjà intégrée dans le marché, mais les implications positives de la stimulation devraient le faire progresser."

Pendant ce temps, Nvidia NVDA.O a chuté de 1,2 % dans les échanges de prémarché après que le Financial Times a rapporté que le régulateur chinois de l'Internet avait ordonné aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'arrêter d'acheter toutes les puces du leader de l'IA.

À 08:13 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 39 points, soit 0,09%, le S&P 500 E-minis EScv1 a chuté de 4,75 points, soit 0,07% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 17,25 points, soit 0,07%.

Les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed semblent s'être légèrement apaisées. Le conseiller économique Stephen Miran a prêté serment en tant que gouverneur de la Fed mardi, alors que la réunion était sur le point de se tenir, tandis qu'une cour d'appel a rejeté la tentative de l'administration Trump de limoger le gouverneur Lisa Cook.

La réunion de la Fed sera un test pour la récente reprise de Wall Street, le S&P 500 et le Nasdaq ayant atteint des records au cours des six dernières séances, stimulés par les attentes de baisse des taux et l'enthousiasme ravivé autour des échanges liés aux actions de l'IA.

Les investisseurs estiment que la reprise des réductions des taux d'intérêt de la Fed peut contribuer à la hausse de Wall Street, bien que cette hausse dépende de la capacité des taux d'intérêt réduits à aider l'économie américaine à éviter un ralentissement .

Les trois principaux indices ont progressé jusqu'à présent en septembre, un mois considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

New Fortress Energy NFE.O a grimpé de 39% avant la cloche après que la société ait conclu un accord pour fournir du gaz naturel liquéfié au gouvernement portoricain.

Workday WDAY.O a gagné 9 ,3% après que l'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi qu'il avait accumulé une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines.

Manchester United MANU.N a chuté de 3,7% après que le club de football ait annoncé une perte nette annuelle pour la sixième année consécutive et prévu une baisse des revenus pour l'année fiscale en cours .

General Mills GIS.N a chuté de 2 ,3% après que le fabricant de Cheerios ait maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels.