La Commission européenne propose des sanctions commerciales contre Israël
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 13:09

European Commission presents EU-Mercosur and EU-Mexico trade agreements for approval, in Brussels

La Commission européenne a proposé mercredi de suspendre certains accords commerciaux portant sur les échanges de biens entre Israël et l'Union européenne (UE) en raison de la guerre à Gaza, même si cette mesure n'a pour l'heure aucune chance d'être adoptée par les Vingt-Sept faute d'un soutien suffisant.

La Haute Représentante pour la politique étrangère de l'UE, Kaja Kallas, a également préconisé des sanctions individuelles contre plusieurs ministres du gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Ces sanctions concerneraient les ministres d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, a précisé une source au sein de l'UE.

(Rédigé par Lili Bayer, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
