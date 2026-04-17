Wall St s'apprête à ouvrir en hausse sur les espoirs de paix au Moyen-Orient

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,32%, S&P 500 0,19%, Nasdaq 0,1%

* Netflix s'effondre après les résultats, le cofondateur Hastings se retire

* Les indices se dirigent vers une troisième semaine consécutive de hausse

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse vendredi, les investisseurs accueillant favorablement les signes indiquant que le conflit qui dure depuis sept semaines au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin.

Le sentiment s'est amélioré après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington pourrait bientôt conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, tout en exhortant le groupe Hezbollah soutenu par Téhéran à respecter une trêve de 10 jours qui est entrée en vigueur entre le Liban et Israël.

La perspective d'une désescalade a encouragé les investisseurs à acheter des actifs à risque, y compris des actions technologiques et logicielles malmenées. Les analystes ont déclaré qu'un mouvement plus large de prise de risque pourrait persister même en l'absence d'un accord de paix immédiat, à condition que les investisseurs restent confiants dans le fait qu'une résolution est finalement à portée de main.

"Bien que le rebond des marchés soit le bienvenu, je dirais qu'il s'agit d'un rallye FOMO", a déclaré Michael Hewson, analyste principal de marché chez iForex.

"Les marchés se concentrent sur le moment présent et espèrent que le cessez-le-feu tiendra."

À 8h42 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 367 points, soit 0,75%, le S&P 500 E-minis EScv1 a ajouté 34,5 points, soit 0,49%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a bondi de 126,75 points, soit 0,48%.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq Composite .IXIC ont enregistré des clôtures record jeudi. Une nouvelle progression vendredi porterait à 13 jours la série de victoires du Nasdaq, la plus longue depuis 1992.

Les trois indices se dirigeaient également vers une troisième semaine consécutive de hausse.

Toutefois, la prudence reste de mise en ce qui concerne les pourparlers du week-end entre les autorités américaines et iraniennes, et toute défaillance pourrait raviver la volatilité.

Aucune donnée économique majeure n'étant prévue pour vendredi, les investisseurs devraient se concentrer davantage sur les résultats des entreprises, qui jusqu'à présent cette semaine ont indiqué une résistance du consommateur américain.

Netflix NFLX.O , qui a glissé de 9,6 % après avoir annoncé des bénéfices pour le trimestre en cours inférieurs aux attentes, a été l'un des principaux acteurs de la première séance du marché. Cette baisse intervient alors que le cofondateur et président de longue date Reed Hastings se retire, mettant fin à un mandat de 29 ans.

Alcoa AA.N a chuté de 1,7% après que le producteur d'aluminium ait annoncé des bénéfices et des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations des analystes, citant des coûts élevés et une demande en baisse.

Fifth Third Bancorp FITB.O a augmenté de 0,4%, effaçant des pertes antérieures après la publication des bénéfices du premier trimestre.

Les commentaires des banques centrales seront également au centre de l'attention, avec Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, Tom Barkin, président de la Fed de Richmond, et Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, qui devraient s'exprimer.

Toutefois, les récentes remarques des responsables de la Fed n'ont eu qu'un impact limité sur les prévisions de taux.

Selon les données compilées par LSEG, les marchés prévoient actuellement que la banque centrale maintiendra ses taux d'intérêt jusqu'en 2026, ce qui représente un changement radical par rapport aux prévisions d'avant-guerre, qui tablaient sur deux baisses.