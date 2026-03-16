Wall St s'apprête à ouvrir en hausse, les valeurs technologiques progressent ; les investisseurs pèsent le conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en hausse: Dow 0,74%, S&P 500 0,93%, Nasdaq 1,14%

* Meta gagne 3,2% après l'annonce d'une réduction de 20% de ses effectifs

* Dollar Tree prévoit des ventes annuelles faibles en raison d'un resserrement des dépenses

* La conférence de Nvidia pourrait renforcer la confiance dans l'IA

(Les prix sont mis à jour tout au long de l'article et les commentaires des analystes sont ajoutés) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse lundi, les actions de Meta figurant parmi les principaux gains après qu'un rapport a indiqué que la mégacap se préparait à des licenciements massifs liés à l'IA, même si les prix élevés du **pétrole** brut dus au conflit qui fait rage au Moyen-Orient ont maintenu la prise de risque sous contrôle.

Meta < META.O > a gagné 3,2 % dans les échanges avant bourse après qu'un rapport de Reuters a déclaré qu'il prévoyait de réduire de 20 % ou plus sa main-d'œuvre pour compenser les investissements coûteux dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle et se préparer à une plus grande efficacité apportée par les travailleurs assistés par l'IA.

La société mère d'Instagram rejoint des annonces similaires faites par Amazon.com AMZN.O et Block XYZ.N plus tôt cette année.

L'IA devrait également rester sous les feux de la rampe cette semaine, avec la conférence annuelle des développeurs du géant des puces Nvidia < NVDA.O > prévue plus tard dans la journée, et Micron MU.O publiera ses résultats. Le géant taïwanais de l'électronique Foxconn < 2317.TW > a également publié de solides prévisions de revenus trimestriels .

Nvidia a gagné 1,7 %, tandis que Micron a progressé de 3,9 % à la suite d'un relèvement de l'objectif de cours par la société de courtage RBC. Tesla < TSLA.O > a également gagné 1,2 % après que le directeur général Elon Musk a déclaré que le projet Terafab de l'entreprise visant à fabriquer des puces d'intelligence artificielle sera lancé dans sept jours.

"Si nous avions un conflit très long (au Moyen-Orient), certains aspects de l'histoire des investissements dans l'intelligence artificielle pourraient être entravés s'il n'y avait pas assez d'énergie et s'il n'y avait pas assez de livraison de puces et de tout ce qui est nécessaire", a déclaré Steve Edwards, stratège d'investissement principal chez Morgan Stanley Wealth Management.

M. Edwards a ajouté que les investisseurs n'avaient pas encore pleinement intégré l'impact du conflit.

Les prix du brut sont restés bloqués à 100 dollars le baril , alors que les expéditions par le détroit d'Ormuz sont restées en grande partie fermées et que les pressions exercées par le président américain Donald Trump en faveur d'une coalition pour sécuriser le passage ont semblé vaines.

L'impact de la hausse des coûts de l'énergie devrait figurer en bonne place dans les réunions des banques centrales du monde entier cette semaine, la Réserve fédérale évaluant également les coûts des tarifs douaniers et les signes d'affaiblissement du marché de l'emploi.

La Fed devraitlaisser ses taux inchangés à la fin de sa réunion de deux jours mercredi, et les traders ont repoussé leurs attentes d'une réduction des taux d'intérêt d'au moins 25 points de base à seulement après octobre, selon les données compilées par LSEG, par rapport à juillet vu le mois dernier.

À 8:38 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 62,25 points, ou 0,93%, le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 278 points, ou 1,14%, et le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 345 points, ou 0,74%.

LES ACTIONS AMÉRICAINES RÉSISTENT MIEUX QUE LEURS HOMOLOGUES

Les principaux indices de Wall Street ont été marqués par la volatilité depuis le début de la guerre, les opérateurs tentant d'évaluer ses répercussions sur l'économie.

Malgré les baisses enregistrées au cours des trois dernières semaines, les actions américaines se sont mieux comportées que leurs homologues mondiales, soutenues par un rebond des valeurs technologiques en perte de vitesse et par le fait que le pays est un exportateur net de pétrole.

L'indice de volatilité CBOE .VIX a perdu 2,2 points à 24,99 lundi, tandis que les contrats à terme sur l'indice Russell 2000 RTYcv1 , sensible aux taux d'intérêt, étaient en hausse de 1,3 %.

Sur le front des données, la production industrielle de février et l'indice manufacturier de la Fed de New York sont attendus plus tard dans la journée. Par ailleurs, les hauts responsables économiques américains et chinois devaient conclure les négociations à Paris et d'autres discussions devraient avoir lieu entre le président Donald Trump et Xi Jinping à Pékin, selon des sources familières avec les discussions.

La société énergétique ConocoPhillips COP.N a légèrement progressé, tandis que les valeurs du voyage, dont Delta DAL.N et Norwegian Cruise NCLH.N , ont gagné plus de 1%.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O ont progressé de 7,9 %, le bitcoin BTC=BTSP ayant gagné plus de 2,7 %. Le distributeur discount Dollar Tree DLTR.O a gagné 2,1% dans des échanges agités après les résultats trimestriels et les prévisions.