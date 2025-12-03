Wall St s'apprête à ouvrir en hausse, la faiblesse de l'emploi stimulant les paris sur une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Futures en hausse: Dow 0,20%, S&P 500 0,26%, Nasdaq 0,20%

*

L'ADP annonce une baisse inattendue de l'emploi privé en novembre

*

Marvell bondit, le fabricant de puces renforçant ses ambitions en matière d'intelligence artificielle avec l'accord de Celestial

*

Macy's glisse sur un ton prudent concernant les dépenses de fêtes de fin d'année

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse mercredi, les investisseurs évaluant un rapport sur l'emploi plus faible que prévu qui a renforcé les arguments en faveur d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion à la fin du mois.

Les investisseurs ont évalué le rapport national sur l'emploi ADP , qui a montré que les emplois privés américains ont diminué de façon inattendue en novembre, avec une baisse de 32 000 emplois, par rapport aux attentes d'un gain de 10 000 emplois dans un sondage Reuters d'économistes.

Les rapports officiels sur l'emploi pour octobre et novembre n'arrivant qu'après la décision de la semaine prochaine, le marché s'appuie plus que d'habitude sur les données du secteur privé.

Les attentes des traders pour une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine sont passées de 87 % à 88,8 % après les données, selon l'outil FedWatch du CME.

Le rapport sur la masse salariale privée a récemment été aligné assez étroitement avec les données plus générales sur l'emploi aux États-Unis. Une baisse des taux de la Fed étant plus probable et les actifs à risque trouvant un certain équilibre, ces deux facteurs devraient donner un coup de pouce aux marchés aujourd'hui, a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Les marchés attendent le rapport de la Fed sur la production industrielle de septembre et une enquête ISM sur les services, avec une attention particulière sur la composante des prix payés, plus tard dans la journée de mercredi, avant les données sur les dépenses de consommation personnelle de vendredi, la jauge d'inflation préférée de la Fed.

À 08h32 ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 93 points, soit 0,20%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 17,5 points, soit 0,26% et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 50,25 points, soit 0,20%.

Un rapport selon lequel l'administration Trump a brusquement annulé les entretiens avec les finalistes pour le poste de président de la Fed a renforcé l'idée que Kevin Hassett - considéré comme un réducteur de taux d'intérêt américain - remplacera Jerome Powell en mai prochain.

Les traders évaluent cette perspective sur fond d'économie inégale, avec des données manufacturières et des ventes de vacances qui envoient des signaux mitigés, même si un chœur de décideurs politiques influents est devenu plus dovish sur les réductions de taux d'intérêt au cours des derniers jours.

Dans les échanges avant bourse, Marvell Technology < MRVL.O > a bondi de 10,7 % après que le fabricant de puces a déclaré qu'il allait acheter la startup de semi-conducteurs Celestial AI dans le cadre d'un accord d'une valeur de 3,25 milliards de dollars et a donné des prévisions à la hausse pour son prochain exercice fiscal.

Microchip Technology < MCHP.O > a augmenté de 3,2% après que le fabricant de puces a relevé ses prévisions pour le chiffre d'affaires net et le bénéfice par action du troisième trimestre, grâce à des réservations importantes.

American Eagle Outfitters < AEO.N > a relevé ses prévisions annuelles de ventes comparables, pariant sur une demande de vêtements et d'accessoires stimulée par le marketing pendant la période des fêtes, ce qui a fait grimper ses actions de 13 %.

Macy's < M.N > a perdu 6,7 % après que l'opérateur de grands magasins a adopté un ton plus prudent sur les dépenses des fêtes de fin d'année.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Bit Digital BTBT.O ont gagné respectivement 2,6 % et 3,6 %, alors que le bitcoin BTC= a regagné 1,6 % et touché un plus haut de deux semaines.

CrowdStrike < CRWD.O > a chuté de 1 % après avoir publié ses résultats et prévisions trimestriels.