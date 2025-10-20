Wall St s'apprête à ouvrir en hausse avec d'importants bénéfices et des données sur l'inflation en attente

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,19%, S&P 500 0,29%, Nasdaq 0,4%

WeightWatchers grimpe grâce au partenariat avec Amazon

Boeing en hausse après que la FAA ait approuvé l'augmentation de la production du 737 MAX

(Mise à jour avec les commentaires des analystes, les prix avant la cloche d'ouverture) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Wall Street était prête pour une ouverture solide lundi, les investisseurs se préparant à une vague de bénéfices des grandes entreprises et à un rapport sur l'inflation très attendu, qui pourrait secouer les marchés plus tard dans la semaine.

La saison des résultats passe à la vitesse supérieure cette semaine, avec des poids lourds de Wall Street, dont Tesla

TSLA.O , Ford F.N , GM GM.N , Netflix NFLX.O , Procter & Gamble PG.N , Coca-Cola KO.N , IBM IBM.N et Intel INTC.O , devant publier leurs résultats. Leurs résultats constitueront un nouveau test de résistance pour les actions qui se négocient à des niveaux de valorisation élevés.

Les banques régionales américaines seront également au centre de l'attention cette semaine, les résultats à venir permettant de prendre le pouls de la santé du secteur. Les marchés sont encore sous le choc de la volatilité de la semaine dernière , déclenchée par les craintes renouvelées d'un stress systémique du crédit dans le secteur bancaire. Toutefois, les résultats positifs de certaines banques régionales ont contribué à calmer les nerfs.

Selon les données du LSEG IBES, les entreprises du S&P 500 devraient afficher une croissance de 9,3 % en glissement annuel pour le troisième trimestre. Toutefois, les attentes étant élevées, les investisseurs chercheront à obtenir de bons résultats pour justifier le récent rebond du marché.

"Les inquiétudes renouvelées concernant le crédit et la politique commerciale montrent à quel point les conditions du marché sont vulnérables", a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

Le président américain Donald Trump a alimenté l'incertitude en suggérant qu'il pourrait assouplir les droits de douane si Pékin reprenait ses achats agricoles clés tels que le soja. Mais il a imputé la dernière rupture des négociations au renforcement du contrôle de la Chine sur les exportations de terres rares, jetant le doute sur un dégel à court terme.

Entre-temps, Donald Trump s'est engagé à maintenir des droits de douane "massifs" sur l'Inde, à moins que celle-ci ne mette un terme aux importations de pétrole russe. Il augmentera également les taxes sur la Colombie dans le cadre d'une querelle sur le rôle du pays dans le commerce illicite de la drogue.

A 08h20, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 89 points, soit 0,19%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 20 points, soit 0,29%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 97 points, soit 0,4%.

IPC RETARDÉ

La fermeture du gouvernement américain, qui a commencé le 1er octobre, a interrompu la publication de données économiques clés, laissant les investisseurs sans indicateurs cruciaux et naviguant sur les marchés avec une visibilité limitée. L'attention se porte désormais sur le rapport de vendredi sur les prix à la consommation, un indicateur essentiel de l'inflation qui pourrait donner le ton avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale des 28 et 29 octobre.

Mais le gel continu des données sur l'emploi dans le cadre du shutdown signifie que les décideurs politiques aborderont la réunion sans avoir une vue d'ensemble de la santé de l'économie.

Alors que l'inflation de base de septembre devrait rester stable à 3,1 %, les marchés parient sur une baisse de taux d'un quart de point ce mois-ci, avec une autre réduction probable en décembre.

"Les rapports qui seront publiés, pas seulement celui-ci, mais aussi dans les mois à venir, ne répondront toujours pas à la manière dont la politique commerciale à long terme influencera les pressions inflationnistes", a déclaré Jordan Rizzuto.

Dans les premiers échanges sur le marché, les actions de Boeing BA.N ont augmenté de 1,3% après que le constructeur d'avions ait obtenu l'approbation de l'Administration fédérale de l'aviation américaine pour augmenter la production du 737 MAX à 42 avions par mois.

WeightWatchers WW.O a grimpé de 7,8 % après que la société ait conclu un partenariat avec Amazon pour la livraison de médicaments amaigrissants.