Wall St s'apprête à ouvrir en hausse après la publication d'un rapport sur les démarches secrètes de l'Iran auprès des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,30%, S&P 500 0,37%, Nasdaq 0,56%

* Les investisseurs sont prudents malgré le rapport sur les contacts secrets de l'Iran avec les États-Unis.

* Les efforts de Trump pour stabiliser le marché du pétrole apportent un certain soulagement

* Les valeurs technologiques rebondissent, les perspectives de la politique de la Fed sont compliquées par le conflit

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Lesprincipaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse mercredi, les investisseurs ayant pris en compte un rapport selon lequel des agents iraniens ont secrètement contacté les États-Unis pour poursuivre les pourparlers afin de mettre fin au conflit, tandis que les efforts du président Donald Trump pour stabiliser les marchés pétroliers ont également stimulé le sentiment.

Selon un rapport du New York Times , des agents du renseignement iranien ont contacté indirectement la CIA un jour après les attentats, mais les responsables américains restent sceptiques quant au fait que l'administration Trump ou l'Iran soient prêts à une désescalade à court terme.

Les valeurs du secteur du voyage, sensibles aux prix du pétrole, se sont négociées à la hausse, après avoir subi le plus gros des pertes en début de semaine. Delta Airlines a augmenté de 1,6 % dans les échanges avant bourse, tandis que Carnival

CCL.N et Norwegian Cruise NCLH.N ont ajouté environ 1 % chacun.

Les producteurs de pétrole et de gaz tels que Occidental

OXY.N et Cheniere Energy LNG.N ont perdu plus de 2% et 1%, respectivement, suite à la baisse des prix du brut et du gaz naturel.

"C'est le genre de titre que tout le monde veut voir, parce que l'idée que cela s'éternise pendant quatre ou cinq semaines, au moins dans l'estimation américaine, n'est pas propice aux marchés", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

"Mais il faut être très prudent avant d'y croire." La menace de Téhéran d'attaquer les navires naviguant dans le détroit stratégique d'Ormuz a fait grimper les coûts de transport et l'on craint que les prix du brut ne finissent par atteindre les 100 dollars le baril.

Plusieurs pays du Moyen-Orient ont également interrompu temporairement la production de pétrole et de gaz et les États-Unis cherchaient à étendre leur campagne à l'intérieur de l'Iran.

Cependant, les annonces du président Trump d'une escorte navale américaine pour les pétroliers traversant le détroit d'Ormuz et d'une assurance contre les risques politiques ont apporté un certain soulagement.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a également déclaré mardi que l'économie américaine s'était avérée résistante aux chocs des prix de l'énergie. Le prix de référence du pétrole américain CLc1 était à 73 dollars, après avoir gagné 11,6 % cette semaine.

À 08:33 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 147 points, soit 0,30%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 25 points, soit 0,37%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en hausse de 138,75 points, soit 0,56%.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur de Wall Street .VIX a baissé de 0,97 point à 22,6, tandis que les contrats à terme qui suivent l'indice Russell 2000 sensible aux taux RTYcv1 ont gagné 0,7 %.

Les investisseurs se sont également tournés vers les valeurs technologiques qui s'étaient fortement dépréciées en février. Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,1 % et d'autres titres de puces tels que Sandisk SNDK.O et Applied Digital APLD.O ont augmenté de 3,6 % et 4,3 %, respectivement.

Les décideurs politiques ont reconnu que le conflit compliquera les perspectives de la politique monétaire de la Réserve fédérale et le directeur général de Goldman Sachs GS.N David Solomon a déclaré que les marchés pourraient avoir besoin d'un certain temps pour assimiler pleinement les répercussions. Les investisseurs ont repoussé les attentes d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de juillet à septembre, en tenant compte des coûts potentiels de l'énergie et des tarifs douaniers américains qui alimentent l'inflation.

Les valeurs refuges traditionnelles telles que les métaux précieux ont progressé, faisant grimper les mineurs tels que Endeavour Silver EXK.N de 3,7 % et Gold Fields GFI.N de 2,1 %.

Les valeurs cryptographiques telles que Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O ont augmenté d'environ 6,8% chacune, suivant un bond de 4,8% du bitcoin BTC= .

Le fabricant de médicaments Moderna MRNA.O a ajouté 9% après avoir accepté de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler une longue bataille juridique sur un brevet de vaccin COVID-19.

Dans le même temps, une enquête privée a montré que les emplois privés ont augmenté plus que prévu en février, bien que les données du mois précédent aient été révisées nettement à la baisse.

Le Livre Beige de la Fed, un aperçu des conditions économiques district par district, est attendu plus tard dans la journée, ainsi que le rapport d'activité de l'Institute for Supply Management pour le mois de février.