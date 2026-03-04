Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, reconsidère le sort de la nouvelle technologie de fabrication du fabricant de puces, selon le directeur financier

Le directeur général d'Intel INTC.O Lip-Bu Tan commence maintenant à reconnaître sa technologie de fabrication 18A comme une offre potentielle pour les clients externes, après l'avoir reléguée en grande partie à un usage interne l'année dernière, a déclaré le directeur financier David Zinsner mercredi lors d'une conférence sur la technologie à San Francisco.

Cela pourrait marquer un revirement par rapport à une facette majeure de la stratégie de redressement de Tan exposée l'année dernière, lorsqu'il a déclaré qu'il pensait que le processus de fabrication 18A d'Intel - dans lequel son prédécesseur Pat Gelsinger avait beaucoup investi - ne pourrait générer un rendement raisonnable que s'il était utilisé pour les propres produits d'Intel.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 6 %, dans le cadre d'une hausse plus générale des actions du secteur des puces.

"Alors que Lip-Bu pensait que nous devrions probablement nous concentrer sur le 14A en tant que nœud de fonderie et faire du 18A un nœud interne, maintenant que nous avons vu de réels progrès, je pense qu'il commence à reconnaître qu'il s'agit en fait d'un bon nœud à offrir aux clients externes également", a déclaré Zinsner lors de la conférence Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications, mercredi.

Reuters a rapporté que seul un petit pourcentage des puces imprimées via 18A était suffisamment bon pour être mis à la disposition des clients. Intel a déclaré que ses rendements, c'est-à-dire le nombre de bonnes puces par plaquette de silicium, **s'améliorent** chaque mois. Les faibles rendements pèsent aussi régulièrement sur les marges.

Depuis sa nomination au poste de directeur général, Lip-Bu Tan a apporté d'importants changements à Intel. L'année dernière, Intel a supprimé environ 20 % de ses effectifs, alors que Lip-Bu Tan réorganisait la stratégie de l'entreprise pour s'attaquer à l'intelligence artificielle.

Lip-Bu Tan s'est également engagé à continuer d'exploiter les usines d'Intel et à rechercher de nouveaux clients pour sa technologie de fabrication de nouvelle génération appelée 14A.