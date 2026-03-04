Kanye West et son "nazisme décomplexé" pas bienvenu en concert à Marseille

Le rappeur américain Kanye West lors de la 67e édition des Grammy Awards, le 2 février 2025 à Los Angeles, en Californie ( Getty / Matt Winkelmeyer )

Accusé de promouvoir "le nazisme décomplexé", Kanye West a été déclaré persona non grata par plusieurs personnalités politiques marseillaises mercredi, qui ont exigé l'annulation de sa venue au stade Vélodrome où son unique concert en France est prévu le 11 juin.

Dès l'annonce de l'événement, les critiques se sont abattues sur le rappeur américain de 48 ans, auteur depuis plusieurs années de saillies racistes et antisémites et qui a sorti le titre "Heil Hitler" le 8 mai 2025, 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

"Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Kanye West n'est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais", a déclaré sur X le maire divers gauche de la ville Benoît Payan, candidat à sa succession.

"+Je suis nazi+, +J’aime Hitler+: Kanye West n'est pas le bienvenu à Marseille. Celui qui proclame ouvertement son admiration pour Hitler et revendique des idées nazies ne saurait fouler la scène d'une ville dont l'âme même est tissée de diversité, de mémoire et de fraternité", a fustigé sur X Fabienne Bendayan, ancienne présidente du Crif Provence et colistière de la candidate de la droite et du centre à la mairie Martine Vassal.

Un autre candidat, Sébastien Delogu (LFI), a affirmé sur le même réseau social que "Nazi West n'a rien à faire à Marseille". Il a agrémenté son post d'une photo de l'artiste couvert d'une casquette "Make America Great Again" promue par le président américain Donald Trump en ajoutant: "nazis, antisémites, go home!" (Rentrez chez-vous, NDLR).

Le maire divers gauche de Marseille Benoît Payan, le 12 décembre 2025 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Ce concert, actuellement l'unique date en France de sa prochaine tournée, est organisé par l'agence Mars360, opérateur exclusif de l'Orange Vélodrome, mythique stade marseillais, qui appartient à la ville et peut accueillir près de 70.000 spectateurs.

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Mars360 a reconnu que "les propos tenus par l’artiste par le passé suscitent une émotion légitime". Mais l'opérateur assure que "toutes les questions ont été posées au tourneur qui organise ce concert, qui a exposé que l'artiste a présenté ses excuses, révélant des éléments de contexte personnels, et que cette tournée mondiale s'opère justement après ce mea culpa".

Et d'assurer que "Mars360 a été particulièrement vigilant, insérant des clauses spécifiques pour s'assurer qu'aucun propos illégal ne soit tenu lors du concert et que la loi française soit parfaitement respectée".

- Interdiction compliquée -

En France l'interdiction d'un spectacle est très encadrée et le Conseil d’État a rappelé dans plusieurs jurisprudences qu'elle n'est possible qu'en cas de risque que des propos constituant une infraction pénale soient tenus et que l'événement puisse provoquer des troubles à l'ordre public.

Plus que l'organisateur, c'est la préfecture qui peut éventuellement empêcher l'événement, pour des motifs de troubles à l'ordre public.

Le rappeur américain Kanye West à l'aéroport de Shanghaï, le 11 juillet 2025 en Chine ( AFP / Hector RETAMAL )

Le musicien, qui a changé son nom pour Ye, a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après ses saillies. En décembre 2023, il s'était excusé auprès de la communauté juive après avoir déclaré quelques mois plus tôt qu'il "adorait les nazis".

En 2022 il avait également suscité l'indignation en s'affichant avec le slogan "White Lives Matter" ("La vie des Blancs compte", détournant le célèbre slogan "Black Lives Matter") et s'était rendu à un dîner chez Donald Trump avec le suprémaciste blanc antisémite Nick Fuentes.

Kanye West, qui souffre de troubles bipolaires, avait expliqué fin janvier que lorsqu'"on est en phase maniaque, on ne pense pas être malade", ajoutant: "Je ne suis pas nazi ni antisémite. J'aime le peuple juif".

Malgré les controverses, l'artiste suscite toujours un fort engouement: avant le Vélodrome, il doit se produire le 6 juin au Gelredome d'Arnhem au Pays-Bas, d'une capacité de 41.000 places, mais aussi à New Dehli le 29 mars au stade Nehru et ses plus de 60.000 places dont une grande partie étaient déjà vendues mercredi.