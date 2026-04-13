Wall St s'apprête à ouvrir en demi-teinte, l'échec des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran alimentant l'angoisse des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Futures en baisse: Dow 1,06%, S&P 500 0,63%, Nasdaq 0,62%

* Goldman Sachs chute après la publication de ses résultats

* Sandisk progresse après son inclusion au Nasdaq-100

(Mise à jour avant l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse lundi après que les négociations du week-end entre les États-Unis et l'Iran n'aient pas abouti à un accord pour mettre fin à la guerre, menaçant une reprise naissante de l'action et risquant de provoquer un nouvel accès de volatilité.

Les baisses indiquent que tout soulagement du cessez-le-feu conclu la semaine dernière pourrait être éphémère, soulignant les risques d'une trop grande confiance dans les paris haussiers lorsque l'environnement géopolitique reste incertain.

Les principaux indices boursiers américains avaient enregistré vendredi leur deuxième semaine consécutive de hausse, dans l'espoir que les pourparlers de paix au Pakistan portent leurs fruits.

Lundi, cependant, le Dow E-minis YMcv1 a chuté de 509 points, soit 1,06%, à 08:32 a.m. ET, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 43,25 points, soit 0,63%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 a glissé de 157,5 points, soit 0,62%.

Pour ajouter au malaise, l'armée américaine est à quelques heures de commencer un blocus de tout le trafic maritime entrant ou sortant des ports iraniens et des zones côtières, dans le but d'augmenter la pression sur Téhéran.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX , la jauge de la peur du marché, a grimpé à 21,29 points.

Le changement de sentiment a également été visible dans d'autres classes d'actifs, les investisseurs privilégiant la valeur refuge du dollar américain, tout en réduisant l'exposition à l'action dans toutes les zones géographiques .

Les prix du pétrole sont repassés au-dessus de 100 dollars le baril, aggravant les craintes d'inflation après que les données de la semaine dernière ont montré qu'une hausse record du coût de l'essence et du diesel a provoqué la plus forte augmentation des prix à la consommation aux États-Unis en près de quatre ans en mars.

"Nous sommes de nouveau dans le domaine d'un large éventail de résultats plausibles, allant d'un nouveau cycle de négociations au cours d'un cessez-le-feu inégal... à une reprise complète des hostilités", a déclaré Hasnain Malik, stratège de Tellimer pour le risque géopolitique et l'action des marchés émergents.

GOLDMAN CHUTE APRÈS LES RÉSULTATS

Les espoirs de soulagement sur le front des bénéfices ont été anéantis après que l'action de Goldman Sachs GS.N ait chuté de 4,5 % dans les échanges de prémarché, après les résultats trimestriels de la banque .

Bien que la banque d'investissement ait battu les estimations pour le bénéfice par action, elle l'a fait avec la marge la plus mince en près de deux ans.

"Nous ne pensons pas que le marché accorde beaucoup d'attention à ce résultat. Et tout cela à cause des perspectives d'une inflation plus élevée, d'une activité économique plus faible et d'une Fed qui pourrait être forcée de rester en attente pendant très longtemps", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities.

L'attention se porte désormais sur les commentaires des dirigeants de Goldman, qui seront analysés à la recherche d'indices sur la manière dont le conflit au Moyen-Orient, qui en est à sa septième semaine, a un impact sur l'économie et les marchés de capitaux .

Ses rivales Morgan Stanley MS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Citigroup C.N ont respectivement perdu 2 %, 1,9 % et 1,8 %.

L'actiondu distributeur de fournitures industrielles Fastenal FAST.O a également chuté de 3 % après la publication des résultats.

Les valeurs liées aux voyages ont baissé, avec des transporteurs tels que Delta Air Lines DAL.N et JetBlue Airways JBLU.O en baisse de 2,7 % et 2,3 %, respectivement, en raison des craintes que la hausse des prix du pétrole n'entraîne une augmentation des coûts du carburant.

Les valeurs énergétiques ont progressé, Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N gagnant respectivement 1,9 %, 2 % et 2,3 %.

Sandisk SNDK.O a augmenté de 1,5 % en début de séance, le fabricant de puces mémoire étant en passe de rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 avril.

Plus tard dans la journée, des données sont attendues sur les ventes de maisons existantes aux États-Unis, et le gouverneur de la Réserve fédérale Stephen Miran devrait s'exprimer.