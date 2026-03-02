Wall St s'apprête à ouvrir en baisse sur les craintes d'un conflit prolongé au Moyen-Orient

* Futures en baisse: Dow 1,01%, S&P 500 0,97%, Nasdaq 1,23%

* Les compagnies aériennes et les valeurs financières sont touchées, les valeurs de défense augmentent

* Les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges, notamment les métaux précieux et le dollar

* Un consortium dirigé par BlackRock va acquérir AES Corp pour 33,4 milliards de dollars

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse lundi, les investisseurs se préparant à un conflit prolongé au Moyen-Orient qui menaçait de perturber les routes commerciales mondiales et de raviver les pressions inflationnistes.

Les secteurs les plus touchés en début de séance sont les compagnies aériennes, qui ont interrompu les vols , tandis que plusieurs installations pétrolières et gazières au Moyen-Orient ont arrêté la production , cequi a fait grimper les prix dubrut de 8 % .

Cette situation a assombri les perspectives de l'économie mondiale et a également pesé sur les valeurs financières.

Delta DAL.N et United Airlines UAL.O ont chuté de 6 % chacune dans les échanges de pré-marché. Les grandes banques telles que Bank of America BAC.N et Citigroup C.N ont glissé d'environ 2% chacune.

Les investisseurs se sont tournés vers les valeurs refuges traditionnelles telles que le dollar =USD . La hausse des prix des métaux précieux a permis aux sociétés minières telles que Kinross Gold KGC.N et Harmony Gold HMY.N d'ajouter 2% chacune.

Les valeurs de la défense ont également été stimulées, Lockheed Martin LMT.N et RTX RTX.N gagnant respectivement 5,2% et 6,4%, tandis que Kratos KTOS.O a augmenté de 6,6% et AeroVironment AVAV.O a progressé de 11%.

Après que les frappes coordonnées des États-Unis et d'Israël sur l'Iran au cours du week-end ont tué le chef suprême de Téhéran, Israël a lancé des attaques de représailles à la suite de frappes aériennes de l'Iran et des militants du Hezbollah au Liban, aggravant les craintes que le conflit ne s'étende davantage à travers la région.

Le président américain Donald Trump a également déclaré que le conflit pourrait durer encore quatre semaines, selon un rapport.

Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial, a déclaré que les pertes du marché étaient contenues car les investisseurs avaient anticipé un conflit au cours des dernières semaines.

"Le marché le prend relativement bien, compte tenu de la situation du pétrole et de la probabilité que ce conflit dure quatre semaines - ce n'est pas un événement de fin de semaine

À 08:35 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 497 points, ou 1,01%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 67 points, ou 0,97%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 306,5 points, soit 1,23%.

L'indicateur de la peur à Wall Street, le CBOE VIX .VIX , a fait un bond de 3,08 points pour atteindre son plus haut niveau en trois mois, à 22,84.

L'escalade survient à un moment précaire pour les marchés déjà ébranlés par les inquiétudes concernant les perturbations de l'IA, les inquiétudes concernant le crédit privé et l'incertitude de la politique commerciale - des facteurs qui ont conduit le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC à leurs plus fortes baisses mensuelles depuis mars 2025 vendredi.

Une hausse soutenue des prix du pétrole menace d'aggraver les pressions inflationnistes, alors que les données montrent que les droits de douane américains poussent déjà les prix à la hausse.

Ces inquiétudes ont fait remonter les rendements des bons du Trésor après les premières baisses, et les investisseurs ont augmenté leurs paris sur le maintien des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en juin.

Ohsung Kwon , stratégiste en chef de Wells Fargo, a déclaré que l'indice de référence S&P 500 .SPX pourrait chuter jusqu'à 6 000 points, soit près de 13 % par rapport à la dernière clôture, si les prix du pétrole brut dépassaient 100 dollars le baril dans le pire des cas. Les bénéfices pourraient également être affectés d'environ 1,3 % dans le cas d'un choc stagflationniste provoqué par le pétrole .

Les compagnies pétrolières Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N ont gagné 7,2% et 5%, tandis que les compagnies de croisière Carnival CCL.Nampgt et Norwegian Cruise NCLH.N , sensibles aux prix du brut, ont chuté de 7,3% chacune.

Séparément, Norwegian Cruise a prévu un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street.

Un consortium dirigé par Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock BLK.N , et la société d'investissement EQT AB EQTAB.ST a accepté d'acquérir AES Corp

AES.N pour 33,4 milliards de dollars, dette comprise. Cependant, les actions de la société de services publics ont chuté de 16,3 %.

Sur le front des données, les PMI manufacturiers pour le mois dernier sont attendus plus tard dans la journée, et l'attention se déplacera vers un rapport clé sur les emplois non agricoles plus tard dans la semaine.