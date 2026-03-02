Aucune victime française n'est à déplorer à ce stade au Moyen-Orient, dit Barrot

Le président français Macron s'adresse à un conseil de défense nationale après les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, à Paris

Aucune victime ‌française n'est à déplorer à ce ​stade au Moyen-Orient, a déclaré lundi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël ​Barrot, appelant à la désescalade entre l'Iran d'une ​part, Israël et ⁠les Etats-Unis d'autre part.

"Près de 400.000 ‌Français sont résidents ou de passage dans la douzaine de pays ​de la ‌région directement concernés par la ⁠situation", a-t-il déclaré lors d'un point de presse à Paris, soulignant que quinze ⁠postes diplomatiques, ‌ambassades et consulats étaient mobilisés ⁠pour leur porter assistance.

"Notre dispositif est ‌déjà organisé localement pour faciliter ⁠les sorties par voie terrestre ⁠lorsque c'est ‌possible, ce qui n'est pas le cas ​dans tous les ‌pays concernés", a-t-il ajouté.

Selon des sources diplomatiques, environ 65.000 ​Français sont expatriés aux Émirats arabes unis, et 5.000 autres ⁠au Qatar. La France compte 900 militaires et civils aux Émirats arabes unis, répartis sur trois bases, selon ces mêmes sources.

