La France va renforcer son arsenal de têtes nucléaires, annonce Macron
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 16:00

Le président français Emmanuel Macron visite la base navale de sous-marins nucléaires de l'île Longue

La France va augmenter ‌le nombre de têtes nucléaires de son arsenal militaire, a annoncé lundi ​Emmanuel Macron, à l'heure où le monde vit "une période de rupture géopolitique".

La France dispose actuellement de 290 têtes nucléaires. Elles étaient un peu plus de ​300 avant 2008, date à laquelle Nicolas Sarkozy a décidé d'en réduire le nombre au format ​actuel.

"Il ne s'agit pas ici d'entrer ⁠dans une quelconque course aux armements", a souligné le président français lors ‌d'un discours à la base de l'Ile-Longue, à Brest (Finistère), où sont stationnés les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de l'armée ​française.

"Mais ma responsabilité, a-t-il ‌poursuivi, est "d'assurer que notre dissuasion conserve (...) son pouvoir de ⁠destruction assurée". "En conséquence, j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal."

"Pour couper court à toute spéculation", Emmanuel Macron n'a pas indiqué le ⁠nombre de têtes ‌nucléaires supplémentaires envisagé. "Nous ne communiquerons plus de chiffres sur notre ⁠arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas ‌par le passé", a-t-il dit.

S'agissant de la contribution de la ⁠dissuasion française à la sécurité du continent européen, le chef ⁠de l'Etat a ‌évoqué "une nouvelle étape" vers une "dissuasion avancée" complémentaire de celle de l'Otan, sans rompre ​avec les fondements de la ‌doctrine originelle de la France. L'Allemagne sera un partenaire clé de cet effort, a précisé le ​président.

La Pologne, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark seront également associés.

"Il n'y aura aucun partage de la décision ultime ni de sa ⁠planification", ni de la définition des "intérêts vitaux" français, a déclaré Emmanuel Macron. Mais des Etats pourront participer à des exercices militaires dans ce cadre, notamment, a-t-il dit.

"La France assumera donc toujours seule (...) le franchissement délibéré du seuil nucléaire", a-t-il insisté.

(Rédigé par Tangi Salaün, Elizabeth Pineau et Sophie Louet; Edité ​par Benoit Van Overstraeten)

