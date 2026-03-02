La France va renforcer son arsenal de têtes nucléaires, annonce Macron

Le président français Emmanuel Macron visite la base navale de sous-marins nucléaires de l'île Longue
La France va augmenter le nombre de têtes nucléaires de son arsenal militaire, a annoncé lundi Emmanuel Macron, à l'heure où le monde vit "une période de rupture géopolitique".
La France dispose actuellement de 290 têtes nucléaires. Elles étaient un peu plus de 300 avant 2008, date à laquelle Nicolas Sarkozy a décidé d'en réduire le nombre au format actuel.
"Il ne s'agit pas ici d'entrer dans une quelconque course aux armements", a souligné le président français lors d'un discours à la base de l'Ile-Longue, à Brest (Finistère), où sont stationnés les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de l'armée française.
"Mais ma responsabilité, a-t-il poursuivi, est "d'assurer que notre dissuasion conserve (...) son pouvoir de destruction assurée". "En conséquence, j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal."
"Pour couper court à toute spéculation", Emmanuel Macron n'a pas indiqué le nombre de têtes nucléaires supplémentaires envisagé. "Nous ne communiquerons plus de chiffres sur notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé", a-t-il dit.
S'agissant de la contribution de la dissuasion française à la sécurité du continent européen, le chef de l'Etat a évoqué "une nouvelle étape" vers une "dissuasion avancée" complémentaire de celle de l'Otan, sans rompre avec les fondements de la doctrine originelle de la France. L'Allemagne sera un partenaire clé de cet effort, a précisé le président.
La Pologne, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark seront également associés.
"Il n'y aura aucun partage de la décision ultime ni de sa planification", ni de la définition des "intérêts vitaux" français, a déclaré Emmanuel Macron. Mais des Etats pourront participer à des exercices militaires dans ce cadre, notamment, a-t-il dit.
"La France assumera donc toujours seule (...) le franchissement délibéré du seuil nucléaire", a-t-il insisté.
(Rédigé par Tangi Salaün, Elizabeth Pineau et Sophie Louet; Edité par Benoit Van Overstraeten)
