Wall Street ouvre en nette baisse, la situation au Moyen-Orient pénalise les actions

Un panneau de Wall Street à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en nette baisse lundi, les investisseurs craignant une guerre prolongée au Moyen-Orient, susceptible de créer ​une poussée inflationniste, une perspective qui les amène à délaisser les actions pour se réfugier dans le dollar et l'or.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 575,52 points, soit 1,18%, ​à 48.402,40 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 1,18% à 6.797,60 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,59%, ​soit 360,24 points, à 22.307,98 points.

L'opération militaire lancée ⁠samedi contre l'Iran par les États-Unis et Israël se poursuivait lundi, s'étendant au Liban ‌avec la riposte d'Israël aux attaques du Hezbollah, allié de Téhéran, tandis que ce dernier continue de riposter sur plusieurs fronts, dont les bases américaines ​des États du Golfe.

Les tensions ‌dans la région affectent le fonctionnement normal du Détroit d'Ormuz, une ⁠voie essentielle pour le transport du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL), ce qui entraîne une hausse supérieure à 7% des prix du brut.

"La question clé pour l'économie mondiale reste de ⁠savoir si le ‌Détroit d'Ormuz pourrait être effectivement fermé aux exportations de pétrole et de gaz ⁠pendant plus de quelques semaines. Une perturbation prolongée nuirait à la croissance mondiale et ‌ferait sensiblement augmenter l'inflation", a souligné Martin van Vliet, stratégiste chez Robeco.

Les craintes ⁠que les prix de l'énergie pèsent sur l'inflation se traduisent déjà sur ⁠le marché obligataire, avec ‌une forte hausse des rendements des deux côtés de l'Atlantique. Les valeurs refuge comme le ​dollar sont recherchés, le billet vert progressant de ‌0,92% face à un panier de devises.

Aux valeurs, les major Exxon Mobil et Chevron progressent de 3,3% et 1%, ​soutenues par les prix du pétrole. La flambée des cours du brut pénalise toutefois le secteur du transport aérien, également touché par la perturbation des liaisons, avec United ⁠Airlines abandonnant plus de 6%, Delta Air Lines 4,4% et Americain Airlines 7,1%.

Le renforcement des risques géopolitiques fait grimper le secteur de la défense, Lockheed Martin et RTX évoluant en hausse d'environ 4% lors des premiers échanges.

Sur le front des données, l'indice ISM manufacturier du mois de février sera publié à 15h00 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​Edité par Benoit Van Overstraeten)