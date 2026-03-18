Wall St s'apprête à ouvrir en baisse après les données sur l'inflation des producteurs ; la Fed en ligne de mire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow 0,52%, S&P 500 0,54%, Nasdaq 0,54%

* Décision de la Fed attendue à 14 heures (ET)

* Lululemon chute de 2%, les bénéfices de 2026 sont inférieurs aux estimations

* Les prix du brut inversent leurs pertes; le Brent augmente de 4%

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Utkarsh Hathi

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse mercredi après que les données aient montré que les prix à la production ont augmenté plus que prévu en février, incitant les investisseurs à écarter toute attente d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale cette année.

Un rapport du Département du travail a montré que l'indice des prix à la production (PPI) a augmenté de 3,4 % en rythme annuel en février, contre une hausse de 2,9 % attendue par les économistes interrogés par Reuters. Les prix pourraient encore s'accélérer, car le conflit au Moyen-Orient stimule le transport maritime et les prix du pétrole.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs prévoient désormais que la Fed abaissera les coûts d'emprunt d'au moins 25 points de base en avril 2027, alors qu'ils prévoyaient une baisse en décembre 2026 avant le rapport.

"Il s'agira du troisième IPP consécutif supérieur aux attentes, ce qui renforce l'idée que la Fed ne réduira pas ses taux de sitôt", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Les projecteurs seront braqués sur la Fed, qui devrait laisser les taux d'intérêt de référence inchangés à la fin de sa réunion de deux jours à 14 heures (heure de l'Est).

L'attention se portera toutefois davantage sur les remarques du président Jerome Powell concernant la manière dont les tarifs douaniers, la hausse des coûts de l'énergie déclenchée par la crise du Moyen-Orient et l'affaiblissement du marché de l'emploi influenceront les décisions de politique monétaire plus tard dans l'année.

"La Fed ne connaissant pas la durée de la guerre et donc l'impact sur l'inflation et l'activité économique, je ne serais pas surpris qu'elle décide de ne pas publier le résumé des projections économiques", a déclaré M. Hogan.

Les prix du Brent ont effacé les pertes précédentes et ont augmenté après qu'une agence de presse iranienne ait rapporté que certaines installations appartenant à l'industrie pétrolière iranienne à South Pars et Asaluyeh ont été attaquées.

Les prix avaient baissé plus tôt dans la session suite à la reprise des exportations de brut des champs irakiens de Kirkuk .

Les compagnies aériennes telles que Delta DAL.O , American

AAL.O et Carnival CCL.N ont perdu plus de 1% chacune, tandis que les compagniesénergétiques Occidental OXY.N et EQT EQT.N étaient légèrement plus élevées.

À 8:58 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 243 points, ou 0,52%, et le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 36,25 points, ou 0,54%. Le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 133,25 points, soit 0,54%.

La jauge de la peur à Wall Street, l'indice CBOE VIX .VIX , a inversé les baisses initiales et a grimpé de 1,15 point à 23,52.

Le conflit au Moyen-Orient a exacerbé la volatilité sur les marchés mondiaux; cependant, les actions américaines ont été soutenues par un rebond des actions technologiques et par le soulagement que les États-Unis soient un exportateur net d'énergie.

Mercredi, les actions de Micron MU.O ont gagné 0,6 % avant la publication de leurs résultats après la clôture du marché, tandis que SanDisk SNDK.O a progressé de 1,8 %.

Parmi les autres, Lululemon LULU.O a perdu 2 % après avoir prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice 2026 inférieurs aux estimations des analystes. Le fabricant de vêtements de yoga, qui est au cœur d'une course aux procurations, a nommé un ancien chef de Levi Strauss LEVI.N au conseil d'administration.

La société de logiciels d'autonomie pour drones Swarmer

SWMR.O a fait un bond de 28%, un jour après ses débuts sur le Nasdaq .

La chaîne de grands magasins Macy's M.N a augmenté de 7,2 % après avoir déclaré que l'impact des droits de douane sur les importations pourrait s'atténuer au cours du second semestre de l'année.