Wall St s'apprête à ouvrir en baisse après de récents gains, les valeurs technologiques reculant

Futures en baisse: Dow 0,32%, S&P 500 0,31%, Nasdaq 0,4%

Doordash grimpe grâce à de solides perspectives de valeur brute des commandes pour le premier trimestre

Les actions d'EPAM chutent suite à des prévisions trimestrielles prudentes

Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en baisse jeudi, après une série de trois jours de gains pour le S&P 500. Les valeurs technologiques lourdes ont reculé, tandis que les actions de Walmart ont oscillé après que le géant du commerce de détail a publié des perspectives prudentes.

Le nouveau directeur général du distributeur, John Furner, a entamé son mandat avec des prévisions pour l'exercice 2027 qui n'ont pas été à la hauteur des attentes des analystes. Les actions de la société étaient en hausse de 0,5 % dans les échanges volatils de pré-marché.

D'autres valeurs à forte capitalisation et de croissance, dont Apple AAPL.O , Nvidia NVDA.O et Meta Platforms META.O , ont baissé après avoir progressé au cours de la séance précédente.

Les trois principaux indices américains ont terminé en hausse mercredi, les poids lourds tels que Nvidia et Amazon.com AMZN.O et d'autres valeurs liées à la technologie ayant progressé suite aux récentes inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

Les valeurs technologiques liées à l'intelligence artificielle et les mégacapitalisations ont connu des turbulences au début du mois en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements importants dans l'intelligence artificielle entraînaient une croissance des revenus et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels aux transports routiers ont également été touchés par les craintes croissantes que les outils d'IA qui s'améliorent rapidement ne perturbent leurs modèles d'entreprise.

Kim Forrest, fondatrice et directrice des investissements chez Bokeh Capital, a attribué la récente volatilité des actions américaines à l'évolution du sentiment à l'égard de l'IA.

"Ainsi, chaque jour, l'orientation change très rapidement et c'est un excellent indicateur de la nervosité générale des investisseurs."

À 8:47 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a perdu 158 points, soit 0,32%, le S&P 500 E-minis EScv1 a perdu 21,5 points, soit 0,31%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a perdu 99 points, soit 0,4%.

Dans les mouvements liés aux résultats, DoorDash DASH.O a grimpé de 8,1% après que la société de livraison de nourriture ait prévu la valeur brute des commandes du marché au premier trimestre, supérieure aux estimations de Wall Street.

EBay EBAY.O a augmenté de 6,5 % après que la société ait prévu des revenus pour le premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes et annoncé l'acquisition de la place de marché de la mode Depop auprès d'Etsy ETSY.N .

Carvana CVNA.O a chuté de 7% après que le distributeur de voitures d'occasion en ligne ait manqué les estimations de bénéfices du quatrième trimestre en raison de coûts plus élevés, tandis que le fournisseur de logiciels EPAM Systems

EPAM.N a perdu 20,5% après que ses perspectives prudentes pour le premier trimestre aient déçu les investisseurs.

Parmi les autres valeurs, les actions de Hims & Hers

HIMS.N ont augmenté de 2,4 % après que la société de télésanté a déclaré qu'elle allait acquérir la société australienne de santé numérique Eucalyptus pour un montant maximum de 1,15 milliard de dollars.

Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont grimpé de plus de 1% chacun, les prix du pétrole brut ayant augmenté en raison des craintes croissantes d'un conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran.

Occidental Petroleum OXY.N a grimpé de 5,4% après que le producteur de schiste américain ait dépassé les attentes de bénéfices du quatrième trimestre .

CE QUE PENSE LA FED

Pendant ce temps, les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine publiées mercredi ont montré que les décideurs politiques étaient presque unanimement d'accord pour maintenir les taux d'intérêt.

Les décideurs politiques sont toutefois restés divisés quant à l'orientation de la politique plus tard dans l'année, "plusieurs" étant ouverts à des hausses de taux si l'inflation reste élevée, tandis que d'autres étaient enclins à soutenir de nouvelles réductions si l'inflation diminue conformément aux attentes.

Au moins quatre responsables de banques centrales, dont Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, et Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, devraient s'exprimer au cours de la journée.

Le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - l'indicateur d'inflation préféré de la Fed - est attendu vendredi.