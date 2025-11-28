 Aller au contenu principal
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 135,50
+0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall St s'apprête à enregistrer un gain hebdomadaire et une perte mensuelle ; les rendements des bons du Trésor progressent
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 17:20

Les actions américaines ont
suivi leurs homologues européennes à la hausse lors d'une
session tronquée d'après-vacances vendredi, qui a été compliquée
par une panne d'un opérateur boursier, alors que les
investisseurs fermaient le livre sur un mois tumultueux et
lançaient la saison des achats de Noël.
    Les trois principaux indices boursiers américains ont
légèrement augmenté, les rendements de référence du Trésor se
sont renforcés et l'or a progressé. 
    Les trois indices semblent prêts à enregistrer des gains
pour la semaine écourtée par les fêtes, en raison de l'optimisme
croissant quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve
fédérale américaine lors de sa réunion de décembre. Les indices
sont toutefois en passe de perdre le mois de novembre, l'appétit
pour le risque ayant été freiné au cours du mois par la
fermeture du gouvernement américain, la plus longue jamais
enregistrée, et par des inquiétudes persistantes concernant les
valorisations exagérées des valeurs technologiques.
    Il s'agirait de la première baisse mensuelle du S&P 500
depuis avril.
    
    LA PANNE DE CME EST RÉSOLUE
Une panne chez CME Group , le plus grand opérateur
boursier au monde, a semé la pagaille sur les marchés financiers
en bloquant les transactions sur sa plateforme de change et sur
les contrats à terme, affectant les devises, les matières
premières, les bons du Trésor et les actions. Le problème a été
résolu à moins d'une heure de l'ouverture du marché américain.
    "Je pense que (la panne du CME) a été écartée et que nous
n'en entendrons plus parler", a déclaré Tim Ghriskey, stratège
principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.
"Nous verrons comment cela se déroulera au cours de la journée,
mais je pense que le volume sera très faible."
    Le trading des actions américaines se termine à 13 heures ET
(1800 GMT), tandis que le marché obligataire ferme une heure
plus tard.
La période cruciale des achats pour les fêtes de fin d'année bat
officiellement son plein et semble démarrer sur les chapeaux de
roue . Les achats en ligne pour Thanksgiving ont augmenté
de 5,3 %, selon Adobe Analytics, et bien que d'autres chiffres
de vente préliminaires soient prometteurs, certains acheteurs
ont exprimé leur prudence, soucieux de ne pas trop dépenser
alors que l'inflation reste élevée et que le marché de l'emploi
semble s'assouplir.
    "Les perspectives des consommateurs pour les fêtes de fin
d'année sont mitigées", a déclaré Tim Ghriskey. "Les contrats à
terme de la Fed indiquent une réduction de 25 points de base du
taux des fonds fédéraux, mais ce pourcentage fluctuera d'ici la
réunion de la Fed. Il y a certainement des inquiétudes
concernant les consommateurs et l'économie."
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 278,31
points, soit 0,59%, à 47 705,43, le S&P 500  .SPX  a gagné 25,45
points, soit 0,37%, à 6 838,06 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
ajouté 82,56 points, soit 0,36%, à 23 297,70.
    Les actions européennes  ont inversé les pertes
antérieures et ont été légèrement plus élevées en dernier lieu,
les paris croissants d'une réduction des taux de la Fed et les
progrès vers un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine ayant
soutenu le sentiment.
    La jauge MSCI des actions à travers le monde  .MIWD00000PUS 
a augmenté de 3,02 points, ou 0,30%, à 1 003,72.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de
0,23%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a
gagné 5,58 points, soit 0,24%.
    Les actions des marchés émergents  .MSCIEF  ont perdu 3,17
points, soit 0,23%, à 1 367,22. L'indice MSCI des actions de la
zone Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a clôturé en
baisse de 0,3%, à 703,50, tandis que le Nikkei japonais  .N225 
a gagné 86,81 points, soit 0,17%, à 50 253,91.
    Le dollar  se dirigeait vers sa pire performance
hebdomadaire depuis la fin du mois de juillet, en raison de la
probabilité croissante d'un nouvel assouplissement monétaire de
la part de la Fed.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, est resté
essentiellement inchangé, l'euro  EUR=  ayant baissé de 0,03% à
1,1591 dollar.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,01% à 156,32.
    Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC=  a gagné 1,11
% à 92 417,72 $. L'ethereum  ETH=  a progressé de 1,14% à 3
068,57 dollars.
Les rendements du Trésor américain  ont progressé au cours
d'une journée à faible volume.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 3,3 points de base à 4,031%,
contre 3,998% mercredi en fin de journée.
    Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté
de 3,6 points de base à 4,6795%, contre 4,644% mercredi soir.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,3 points de base à
3,504%, contre 3,481% mercredi soir.
    Les prix du pétrole  ont été mitigés alors que les
contrats à terme ont repris après la panne du CME. Les
investisseurs ont gardé un œil sur les négociations de paix
prolongées entre la Russie et l'Ukraine et ont attendu les
résultats d'une réunion de l'OPEP+ dimanche pour obtenir des
indices sur les changements potentiels de la production.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,95% à 59,21 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a chuté à 63,29 dollars le baril,
en baisse de 0,08%.
    Le prix de l'or  est en passe de réaliser un gain
mensuel grâce à l'optimisme concernant la baisse des taux
d'intérêt de la Fed. L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,99%
à 4 198,09 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or
américain  GCc1  ont augmenté de 0,8% à 4 198,50 dollars l'once.

Valeurs associées

BTC/USD
90 667,5325 USD CryptoCompare -0,76%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 675,83 Pts Index Ex +0,52%
EUR/USD SPOT
1,1599 USD Six - Forex 1 0,00%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 298,05 Pts Index Ex +0,36%
Nikkei 225
50 253,91 Pts Six - Forex 1 +0,17%
Or
4 214,60 USD Six - Forex 1 +1,36%
Pétrole Brent
63,37 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
59,49 USD Ice Europ +0,63%
S&P 500 INDEX
6 837,12 Pts CBOE +0,36%
STOXX Europe 600
576,43 Pts DJ STOXX +0,25%
USA BENCHMARK 10A
4,024 Rates +0,57%
USA BENCHMARK 2A
3,502 Rates -0,19%
USD/JPY SPOT
156,1910 Six - Forex 1 -0,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

