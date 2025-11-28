Wall St s'apprête à enregistrer un gain hebdomadaire et une perte mensuelle ; les rendements des bons du Trésor progressent

Les actions américaines ont suivi leurs homologues européennes à la hausse lors d'une session tronquée d'après-vacances vendredi, qui a été compliquée par une panne d'un opérateur boursier, alors que les investisseurs fermaient le livre sur un mois tumultueux et lançaient la saison des achats de Noël. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement augmenté, les rendements de référence du Trésor se sont renforcés et l'or a progressé. Les trois indices semblent prêts à enregistrer des gains pour la semaine écourtée par les fêtes, en raison de l'optimisme croissant quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de décembre. Les indices sont toutefois en passe de perdre le mois de novembre, l'appétit pour le risque ayant été freiné au cours du mois par la fermeture du gouvernement américain, la plus longue jamais enregistrée, et par des inquiétudes persistantes concernant les valorisations exagérées des valeurs technologiques. Il s'agirait de la première baisse mensuelle du S&P 500 depuis avril. LA PANNE DE CME EST RÉSOLUE Une panne chez CME Group , le plus grand opérateur boursier au monde, a semé la pagaille sur les marchés financiers en bloquant les transactions sur sa plateforme de change et sur les contrats à terme, affectant les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions. Le problème a été résolu à moins d'une heure de l'ouverture du marché américain. "Je pense que (la panne du CME) a été écartée et que nous n'en entendrons plus parler", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Nous verrons comment cela se déroulera au cours de la journée, mais je pense que le volume sera très faible." Le trading des actions américaines se termine à 13 heures ET (1800 GMT), tandis que le marché obligataire ferme une heure plus tard. La période cruciale des achats pour les fêtes de fin d'année bat officiellement son plein et semble démarrer sur les chapeaux de roue . Les achats en ligne pour Thanksgiving ont augmenté de 5,3 %, selon Adobe Analytics, et bien que d'autres chiffres de vente préliminaires soient prometteurs, certains acheteurs ont exprimé leur prudence, soucieux de ne pas trop dépenser alors que l'inflation reste élevée et que le marché de l'emploi semble s'assouplir. "Les perspectives des consommateurs pour les fêtes de fin d'année sont mitigées", a déclaré Tim Ghriskey. "Les contrats à terme de la Fed indiquent une réduction de 25 points de base du taux des fonds fédéraux, mais ce pourcentage fluctuera d'ici la réunion de la Fed. Il y a certainement des inquiétudes concernant les consommateurs et l'économie." Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 278,31 points, soit 0,59%, à 47 705,43, le S&P 500 .SPX a gagné 25,45 points, soit 0,37%, à 6 838,06 et le Nasdaq Composite .IXIC a ajouté 82,56 points, soit 0,36%, à 23 297,70. Les actions européennes ont inversé les pertes antérieures et ont été légèrement plus élevées en dernier lieu, les paris croissants d'une réduction des taux de la Fed et les progrès vers un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine ayant soutenu le sentiment. La jauge MSCI des actions à travers le monde .MIWD00000PUS a augmenté de 3,02 points, ou 0,30%, à 1 003,72. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,23%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 5,58 points, soit 0,24%. Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont perdu 3,17 points, soit 0,23%, à 1 367,22. L'indice MSCI des actions de la zone Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a clôturé en baisse de 0,3%, à 703,50, tandis que le Nikkei japonais .N225 a gagné 86,81 points, soit 0,17%, à 50 253,91. Le dollar se dirigeait vers sa pire performance hebdomadaire depuis la fin du mois de juillet, en raison de la probabilité croissante d'un nouvel assouplissement monétaire de la part de la Fed. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, est resté essentiellement inchangé, l'euro EUR= ayant baissé de 0,03% à 1,1591 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,01% à 156,32. Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 1,11 % à 92 417,72 $. L'ethereum ETH= a progressé de 1,14% à 3 068,57 dollars. Les rendements du Trésor américain ont progressé au cours d'une journée à faible volume. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 3,3 points de base à 4,031%, contre 3,998% mercredi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 3,6 points de base à 4,6795%, contre 4,644% mercredi soir. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 2,3 points de base à 3,504%, contre 3,481% mercredi soir. Les prix du pétrole ont été mitigés alors que les contrats à terme ont repris après la panne du CME. Les investisseurs ont gardé un œil sur les négociations de paix prolongées entre la Russie et l'Ukraine et ont attendu les résultats d'une réunion de l'OPEP+ dimanche pour obtenir des indices sur les changements potentiels de la production. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,95% à 59,21 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 63,29 dollars le baril, en baisse de 0,08%. Le prix de l'or est en passe de réaliser un gain mensuel grâce à l'optimisme concernant la baisse des taux d'intérêt de la Fed. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,99% à 4 198,09 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,8% à 4 198,50 dollars l'once.