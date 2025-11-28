Les Bourses européennes terminent en légère hausse

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
Les marchés boursiers européens ont fini en légère hausse vendredi, au terme d'une séance sans catalyseur notable, seulement marquée par une panne du Chicago Mercantile Exchange (CME), l'une des principales places mondiales d'échanges.
Paris a pris 0,29%, Londres 0,27% et Francfort 0,29%. Milan a gagné 0,32%.
