Wall St rebondit, TSMC alimente la remontée des valeurs des semi-conducteurs ; les banques bondissent après les résultats

Indices en hausse: Dow 0,75 %, S&P 500 0,67 %, Nasdaq 0,92 %

Les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit de secteurs sous-évalués dans le cadre de la rotation du marché

TSMC prévoit une croissance robuste, ce qui stimule les titres des fabricants américains d'outils pour semi-conducteurs

Goldman et Morgan Stanley en hausse après les résultats

par Medha Singh et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street se sont redressés jeudi, portés par une hausse des puces électroniques après les résultats exceptionnels de TSMC, tandis que les investisseurs ont passé au peigne fin les résultats de Morgan Stanley et de Goldman Sachs pour clore la saison des rapports des grandes banques.

Les titres de puces tels que Nvidia NVDA.O ont augmenté de 2,5 %, tandis que Broadcom AVGO.O et Micron MU.O ont gagné respectivement 2,3 % et 3 %.

Les sociétés d'outils de fabrication de puces Applied Materials AMAT.O et KLA KLAC.O ont gagné plus de 8,5 % chacune, tandis que Lam Research LRCX.O a progressé de 6,3 %.

Le principal producteur mondial de puces d'intelligence artificielle, TSMC 2330.TW , a prédit une croissance annuelle robuste et a indiqué qu'une augmentation de la capacité de production américaine était en cours. Les actions cotées en bourse de TSMC TSM.N ont bondi de 7 %.

Le secteur plus large des technologies de l'information

.SPLRCT a augmenté de 1,5 %.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a gagné 4,7 % après qu'une reprise des marchés a augmenté les revenus de commissions et porté ses actifs sous gestion à un niveau record de 14,04 trillions de dollars au quatrième trimestre.

Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N ont toutes deux annoncé une hausse de leurs bénéfices trimestriels, grâce à une vague de transactions. Les actions de Goldman ont augmenté de 3,3 %, tandis que Morgan Stanley a gagné 4,8 %.

"Les actions réagissent positivement et c'est parce que la pression de la vente a déjà fait baisser le prix de ces actions récemment, et cela a attiré certains investisseurs", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

"Tous les bénéfices des banques ont été conformes aux attentes."

Les valeurs financières ont été en retrait cette semaine, les investisseurs s'inquiétant de la proposition d'un plafond d'un an qui limiterait les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %. Cette inquiétude a entraîné le secteur financier dans son ensemble .SPSY vers sa pire semaine depuis octobre, même si certains poids lourds de l'industrie ont enregistré une forte croissance de leurs bénéfices.

A 11:22 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 371,37 points, soit 0,75 %, à 49 521,00, le S&P 500

.SPX a gagné 46,44 points, soit 0,67 %, à 6 973,04 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 215,97 points, soit 0,92 %, à 23 688,42.

LES MARCHÉS S'AGITENT AU MILIEU DES RÉSULTATS

Les investisseurs se tournent vers les fondamentaux alors que la saison des résultats démarre, vérifiant si le rallye a encore des jambes.

Les poids lourds de Wall Street - les valeurs technologiques et de croissance - ont perdu de leur éclat récemment, les investisseurs commençant l'année en chassant les bonnes affaires.

Jason Bottenfield, un gestionnaire de patrimoine chez Steward Partners, a déclaré qu'il s'agit d'une tendance qui apparaît souvent en début d'année.

"L'élargissement est bel et bien en train de se produire."

Cela a alimenté un rallye au cours duquel l'indice S&P 600 des moyennes capitalisations a augmenté de plus de 7 % et le Russell 2000 .RUT a gagné 8 %.

L'indice S&P 500 .SPXEW à pondération égale a progressé d'environ 4 % en janvier, contre une hausse de seulement 1,8 % pour le S&P 500.

Sur la journée, l'indice de l'énergie .SPNY a baissé de 0,1 % après un rallye de deux jours, alors que les prix du pétrole ont chuté. O/R

La chute de près de 5 % d'Eli Lilly a entraîné une baisse de 1,2 % de l'indice des soins de santé .SPXHCampgt .

Le principal analyste souverain de Fitch a averti que toute érosion sérieuse de l' indépendance de la Réserve fédérale serait clairement négative pour la note de crédit des États-Unis - des commentaires qui atterrissent quelques jours seulement après que l'administration Trump a menacé de mettre en accusation le président de la Fed, Jerome Powell.

Pendant ce temps, les données du département du travailont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont augmenté moins que prévu au cours de la semaine qui s'est terminée le 5 janvier.

Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee , a déclaré sur CNBC que le marché de l'emploi étant stable, la Fed devrait continuer à se concentrer sur la baisse de l'inflation, laissant la porte ouverte à des réductions plus tard dans l'année.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans une proportion de 1,6 pour 1 sur le NYSE et de 1,26 pour 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux sommets et 25 nouveaux planchers.