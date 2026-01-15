L'Europe, hormis Paris, finit dans le vert avec la "tech"

Le graphique du DAX à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes, hormis Paris, ont terminé en hausse jeudi dans un contexte d'appétit pour le risque alimenté par les valeurs technologiques et celles de la finance dans la foulée des résultats d'entreprises de ces secteurs, qui ont pris le pas sur les craintes géopolitiques et ‍les indicateurs économiques.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,21% à 8.313,12 points, plombé par les valeurs du luxe. Le Footsie britannique a avancé de 0,54% et le Dax allemand a progressé de 0,35%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,60% et le FTSEurofirst 300 0,43%. Le Stoxx 600, a pris 0,49% après avoir touché en séance un record à 615,07 points.

Au moment ‌de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,80%, le Standard & Poor's 500 de 0,73% et le Nasdaq de 1,01%.

Les investisseurs ont choisi jeudi d'ignorer les risques géopolitiques liés au Venezuela, à l'Iran, à l'Ukraine ou encore au Groenland, tandis que les indicateurs économiques du jour n'ont pratiquement pas influer sur la tendance, le marché privilégiant la ​saison des résultats des entreprises.

Dans la finance, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont clos ce jeudi la publication entamée en début de semaine des grandes banques de Wall Street, ⁠permettant à l'indice des banques sur le S&P 500 de gagner 1,15% au moment de la fermeture des Bourses en Europe.

Le secteur bancaire sur le Stoxx 600 (+0,60%) a également été bien orienté, mais c'est surtout le compartiment technologique (+2,43%), qui a soutenu les actions en Europe.

TSMC a fait état jeudi d'un bond ⁠de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau ‍record qui a largement dépassé les prévisions. A Wall Street, les compartiments des semi-conducteurs et de la technologie avançaient respectivement de 3,46% ⁠et 1,47%.

VALEURS EN EUROPE

Dans le sillage des résultats de TSMC, à Paris, Soitec a pris 3,15% et STMicroelectronics 1,02%. Ailleurs en Europe, Besi, ASML, ASMI, Siltronic et Aixtron ont fini sur des gains d'environ 3% à près de 9%.

Richemont a reculé de 2,43% au terme d'une séance hésitante malgré l'annonce par le groupe d'un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu. Selon un analyste de Bernstein, le ​titre a été victime de prises de bénéfice et d'inquiétudes sur la demande chinoise.

Le secteur européen du luxe (-1,07%) a terminé dans le rouge avec Hermès, Kering et Burberry.

Les gestionnaires d'actifs britanniques Schroders et Ashmore ont bondi respectivement de 9,82% et 23,50% après des mises à jour de leurs résultats prévisionnels.

Le groupe d'équipements de télécommunications Ericsson a gagné 1,63% après l'annonce d'un plan de suppression de ⁠1.600 emplois en Suède.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis la semaine dernière à 198.000 contre 207.000 (révisé) la semaine précédente, suggérant un certain resserrement ​du marché du travail.

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont nettement améliorées en janvier, largement au-dessus des attentes, avec ​un indice "Philly Fed" à +12,6 après -8,8 en​​​​​ décembre.

L'activité manufacturière ​dans la région de New York a rebondi de manière plus marquée que prévu en janvier avec un indice "Empire State" à ​​​7,7 après -3,7 en décembre.

L'inflation IPCH en France a été confirmée à 0,7% ​en décembre.

La croissance de la production industrielle en zone euro a ralenti en novembre à 0,7%, après +0,8% ⁠en octobre.

CHANGES

Le dollar s'affermit, de 0,21% face à un panier de devises de référence, après une baisse surprise des demandes d'allocations chômage aux Etats-Unis.

L'euro recule de 0,32%, à 1,1605 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3385 dollar (-0,40%).

Le yen a légèrement baissé jeudi face au dollar, les cambistes s'inquiétant de l'impact d'une éventuelle augmentation des dépenses publiques dans la perspective d'élections anticipées, tout en surveillant une possible intervention de la Banque du Japon (BoJ) pour soutenir la devise nipponne.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro sont restés stables jeudi après avoir atteint un plus bas de plus d'un mois la ‌veille. Celui du Bund allemand à dix a fini stable, à 2,8158%, tandis que le deux ans a pris 2,1 points de base, à 2,1049%.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans prenait 2,2 points de base, à 4,1615%, après la publication de données économiques plus favorables que prévu, ce qui a légèrement freiné les espoirs d'une baisse des taux directeurs de la Fed à court terme.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en fort repli après que Donald Trump a déclaré mercredi à des journalistes que la répression en Iran paraissait s'atténuer et qu'il pensait que Téhéran ne prévoyait pas de procéder à de premières exécutions de manifestants.

Le Brent chute de 4,62% à 63,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 4,82% à 59,03 ‌dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)