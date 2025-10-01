 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 999,50
+1,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall St rebondit, l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt tempère les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,17%, S&P 500 0,11%, Nasdaq 0,13%

*

AES gagne 16,3 %, dépassant le S&P 500

*

Le rapport ADP sur l'emploi de septembre est plus faible que prévu

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices boursiers américains ont rebondi après avoir atteint leurs plus bas niveaux mercredi, après que les données sur l'emploi privé, plus faibles que prévu, aient renforcé les attentes d'une réduction des taux de la banque centrale ce mois-ci, apaisant ainsi l'anxiété liée à la fermeture du gouvernement fédéral .

Les traders ont fortement augmenté les paris sur une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine lors de sa prochaine réunion après que le rapport national sur l'emploi ADP a montré la plus forte baisse des emplois privés en deux ans et demi, en septembre .

"Bien que le rapport ADP soit un ensemble de données volatiles, il pourrait s'agir des seules données sur l'emploi dont vous disposerez pendant un certain temps", a déclaré Arnim Holzer, stratège macroéconomique mondial chez Easterly EAB.

"Et la série de données relativement négatives d'aujourd'hui est probablement en dehors de ce que la Fed aurait aimé voir."

A 11h59, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 76,92 points, soit 0,17%, à 46 474,81, le S&P 500 .SPX a gagné 7,49 points, soit 0,11%, à 6 695,95, et le Nasdaq Composite

.IXIC a ajouté 30,37 points, soit 0,13%, à 22 690,38.

Lesecteur de lasanté du S&P 500 .SPXHC a enregistrésa plus forte hausse sur quatre jours depuis octobre 2022. Pfizer

PFE.N , Eli Lilly LLY.N et Amgen AMGN.O ont progressé respectivement de 5,4 %, 6,5 % et 6,5 %, et figurent parmi les valeurs les plus performantes de l'indice de référence.

Pfizer et le président américain Donald Trump ont déclaré mardi qu'ils avaient conclu un accord dans lequel le fabricant de médicaments a accepté de réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le cadre du programme Medicaid - par rapport aux prix pratiqués dans d'autres pays développés - en échange d'un allègement tarifaire.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 0,39%. Micron Technology MU.O et Broadcom AVGO.O ont augmenté respectivement de 6,7% et de 1,9%, tandis qu'Apple

AAPL.O a progressé de 0,5%. Les gains ont également soutenu le Nasdaq.

FERMETURE DU GOUVERNEMENT

Après avoir baissé pendant la majeure partie de la séance de pré-marché en raison des inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement, les investisseurs ont rapidement retrouvé leurs marques.

"Le marché s'est un peu habitué au drame de la fermeture du gouvernement", a déclaré Holzer.

Les marchés ont toujours bien résisté aux fermetures d'administrations publiques. LeS&P 500 a progressé au cours de chacune des six dernières périodes, selon une note de la Deutsche Bank.

Toutefois, d'autres analystes ont prévenu qu'une fermeture prolongée pourrait s'avérer un frein. Dans les sept cas où ces fermetures ont duré 10 jours ou plus, le S&P 500 a chuté quatre fois et augmenté trois fois, selon Vanguard.

Les données de l'Institute for Supply Management ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est rapprochée de la reprise en septembre .

De tels résultats ont un poids accru, alors que les données gouvernementales telles que le rapport sur les emplois non agricoles, qui était prévu pour vendredi, devraient être retardées.

Les investisseurs analyseront également les commentaires du président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

Parmi les autres valeurs, AES AES.N a gagné 16,3 %, dépassant le S&P 500 et stimulant le secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU après que le Financial Times a rapporté que BLK.N Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, était proche d'un accord de 38 milliards de dollars pour l'acquisition du groupe de services publics.

Corteva CTVA.N a déclaré qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétés distinctes cotées en bourse. L'entreprise s'est retrouvée au bas de l'échelle du S&P 500 après que ses actions aient chuté de 7,4 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,56 contre 1 sur le NYSE et de 1,2 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux sommets et 50 nouveaux creux.

Valeurs associées

AES
15,134 USD NYSE +15,09%
ALPHABET-A
243,8430 USD NASDAQ +0,31%
AMGEN
297,9550 USD NASDAQ +5,58%
APPLE
256,1400 USD NASDAQ +0,59%
BLACKROCK
1 145,555 USD NYSE -1,75%
BROADCOM
337,6600 USD NASDAQ +2,35%
CORTEVA
62,130 USD NYSE -8,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 419,98 Pts Index Ex +0,05%
ELI LILLY & CO
826,210 USD NYSE +8,37%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
720,3800 USD NASDAQ -1,91%
MICRON TECHNOLOGY
180,7295 USD NASDAQ +8,01%
NASDAQ Composite
22 743,51 Pts Index Ex +0,37%
PFIZER
27,175 USD NYSE +6,65%
S&P 500
6 704,68 Pts CBOE +0,24%
S&P 500 INDEX
6 704,68 Pts CBOE +0,24%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2025 à 18:32:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

