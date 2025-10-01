Wall St rebondit, l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt tempère les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement

Indices en hausse: Dow 0,17%, S&P 500 0,11%, Nasdaq 0,13%

AES gagne 16,3 %, dépassant le S&P 500

Le rapport ADP sur l'emploi de septembre est plus faible que prévu

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les principaux indices boursiers américains ont rebondi après avoir atteint leurs plus bas niveaux mercredi, après que les données sur l'emploi privé, plus faibles que prévu, aient renforcé les attentes d'une réduction des taux de la banque centrale ce mois-ci, apaisant ainsi l'anxiété liée à la fermeture du gouvernement fédéral .

Les traders ont fortement augmenté les paris sur une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine lors de sa prochaine réunion après que le rapport national sur l'emploi ADP a montré la plus forte baisse des emplois privés en deux ans et demi, en septembre .

"Bien que le rapport ADP soit un ensemble de données volatiles, il pourrait s'agir des seules données sur l'emploi dont vous disposerez pendant un certain temps", a déclaré Arnim Holzer, stratège macroéconomique mondial chez Easterly EAB.

"Et la série de données relativement négatives d'aujourd'hui est probablement en dehors de ce que la Fed aurait aimé voir."

A 11h59, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 76,92 points, soit 0,17%, à 46 474,81, le S&P 500 .SPX a gagné 7,49 points, soit 0,11%, à 6 695,95, et le Nasdaq Composite

.IXIC a ajouté 30,37 points, soit 0,13%, à 22 690,38.

Lesecteur de lasanté du S&P 500 .SPXHC a enregistrésa plus forte hausse sur quatre jours depuis octobre 2022. Pfizer

PFE.N , Eli Lilly LLY.N et Amgen AMGN.O ont progressé respectivement de 5,4 %, 6,5 % et 6,5 %, et figurent parmi les valeurs les plus performantes de l'indice de référence.

Pfizer et le président américain Donald Trump ont déclaré mardi qu'ils avaient conclu un accord dans lequel le fabricant de médicaments a accepté de réduire les prix des médicaments sur ordonnance dans le cadre du programme Medicaid - par rapport aux prix pratiqués dans d'autres pays développés - en échange d'un allègement tarifaire.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 0,39%. Micron Technology MU.O et Broadcom AVGO.O ont augmenté respectivement de 6,7% et de 1,9%, tandis qu'Apple

AAPL.O a progressé de 0,5%. Les gains ont également soutenu le Nasdaq.

FERMETURE DU GOUVERNEMENT

Après avoir baissé pendant la majeure partie de la séance de pré-marché en raison des inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement, les investisseurs ont rapidement retrouvé leurs marques.

"Le marché s'est un peu habitué au drame de la fermeture du gouvernement", a déclaré Holzer.

Les marchés ont toujours bien résisté aux fermetures d'administrations publiques. LeS&P 500 a progressé au cours de chacune des six dernières périodes, selon une note de la Deutsche Bank.

Toutefois, d'autres analystes ont prévenu qu'une fermeture prolongée pourrait s'avérer un frein. Dans les sept cas où ces fermetures ont duré 10 jours ou plus, le S&P 500 a chuté quatre fois et augmenté trois fois, selon Vanguard.

Les données de l'Institute for Supply Management ont montré que l'industrie manufacturière américaine s'est rapprochée de la reprise en septembre .

De tels résultats ont un poids accru, alors que les données gouvernementales telles que le rapport sur les emplois non agricoles, qui était prévu pour vendredi, devraient être retardées.

Les investisseurs analyseront également les commentaires du président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin.

Parmi les autres valeurs, AES AES.N a gagné 16,3 %, dépassant le S&P 500 et stimulant le secteur des services publics du S&P 500 .SPLRCU après que le Financial Times a rapporté que BLK.N Global Infrastructure Partners, propriété de BlackRock, était proche d'un accord de 38 milliards de dollars pour l'acquisition du groupe de services publics.

Corteva CTVA.N a déclaré qu'elle séparerait ses activités de semences et de pesticides en sociétés distinctes cotées en bourse. L'entreprise s'est retrouvée au bas de l'échelle du S&P 500 après que ses actions aient chuté de 7,4 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,56 contre 1 sur le NYSE et de 1,2 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 28 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux sommets et 50 nouveaux creux.