Wall St prolonge ses gains grâce à l'allègement des droits de douane et à des données optimistes
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices en hausse: Dow 0,49%, S&P 500 0,32%, Nasdaq 0,54%

*

Le chiffre d'affaires de Procter & Gamble au 2ème trimestre est légèrement inférieur aux estimations

*

L'indice PCE américain de novembre augmente de 2,8% par rapport à l'estimation de 7%. 2.7%

(Mise à jour avec les prix du matin et les commentaires des analystes) par Sruthi Shankar et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont continué à progresser jeudi, se rapprochant de leurs plus hauts niveaux historiques, après que le président Donald Trump a atténué sa menace de tarifs douaniers à l'égard de l'Europe, tandis qu'une nouvelle série de données économiques a renforcé la résilience de l'économie américaine.

Les principaux indices américains ont rebondi mercredi, l'indice de référence S&P 500 .SPX affichant sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis deux mois, après que M. Trump a renoncé à imposer des droits de douane pour s'emparer du Groenland, suggérant plutôt qu'un accord était en vue pour mettre fin à un différend sur le territoire danois.

Les menaces de tarifs douaniers de M. Trump ont fait trembler les marchés mondiaux mardi, mais les acheteurs sont rapidement revenus sur les marchés boursiers à la suite de sa volte-face.

L'indice de volatilité CBOE, également connu sous le nom de jauge de la peur à Wall Street, a encore reculé par rapport au pic de deux mois atteint mardi.

le repli que nous avons observé n'a rien à voir avec le commerce "Sell America". Il s'agit plutôt d'une couverture accrue de la part des investisseurs non américains", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

Les valeurs technologiques ont été au premier plan de la reprise, Alphabet GOOGL.O , Tesla TSLA.O et Apple AAPL.O ayant toutes progressé de près de 1 %, tandis que Meta META.O a gagné 3 %.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a bondi de 1,4%.

À 10:14 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 241 points, ou 0,49%, à 49 318,83, le S&P 500 .SPX a gagné 22,15 points, ou 0,32%, à 6 897,77 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 124,51 points, ou 0,54%, à 23 349,3.

DONNÉES ÉCONOMIQUES EN VEDETTE

Les dépenses de consommation aux États-Unis ont augmenté solidement en novembre et en octobre, maintenant probablement l'économie sur la voie d'un troisième trimestre consécutif de forte croissance, a montré l' indice des dépenses de consommation personnelle.

Les données arrivent avant la décision de la banque centrale américaine la semaine prochaine, où l'on s'attend généralement à ce qu'elle ne modifie pas ses taux d'intérêt en raison d'une inflation encore faible et d'une résilience économique évidente.

Les traders tiennent également compte de l'incertitude quant à la personne que Trump choisira pour diriger la banque centrale à l'avenir. Mercredi, il a de nouveau critiqué le président Jerome Powell pour ne pas avoir réduit les taux plus agressivement et a déclaré qu'une décision sur le prochain chef de la Fed serait bientôt prise.

Les demandes initiales d'allocations de chômage d'État ont augmenté moins que prévu la semaine dernière, suggérant que le marché du travail a maintenu un rythme régulier de croissance de l'emploi en janvier. Parallèlement, l'économie américaine a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions de 4,4 % au troisième trimestre 2025, selon une estimation finale.

La saison des résultats s'accélère et pourrait mettre à l'épreuve le sentiment du marché lorsque les entreprises expliqueront comment la demande des consommateurs, les pressions sur les coûts et une toile de fond macroéconomique agitée ont façonné leurs performances de fin d'année.

GE Aerospace GE.N a glissé de 5,4 % malgré des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations, tandis qu'Abbott ABT.N a glissé de 6,9 % après que le fabricant d'appareils médicaux ait prévu des bénéfices pour le trimestre en cours inférieurs aux attentes de Wall Street.

Procter & Gamble PG.N a gagné 2,2% après ses résultats trimestriels . Lefabricant de puces Intel

INTC.O , en hausse de 47% depuis le début de l'année, devrait publier ses résultats après la clôture.

Les actions cotées en bourse d'Alibaba Holdings BABA.N ont augmenté de 6,2 % après que Bloomberg News a rapporté que la société chinoise de commerce électronique se prépare à coter sa branche de fabrication de puces, T-Head.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
110,290 USD NYSE -8,69%
ALIBABA GRP SP ADR
179,550 USD NYSE +6,45%
ALPHABET-A
331,4000 USD NASDAQ +0,92%
APPLE
249,7600 USD NASDAQ +0,85%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 511,23 Pts Index Ex +0,88%
GE AEROSPACE
299,690 USD NYSE -5,94%
INTEL
54,3084 USD NASDAQ +0,11%
META PLATFORMS
641,5800 USD NASDAQ +4,67%
NASDAQ 100 INDEX
25 535,24 Pts Index Ex +0,82%
NASDAQ Composite
23 461,09 Pts Index Ex +1,02%
PROCTER&GAMBLE
149,790 USD NYSE +2,58%
S&P 500
6 924,32 Pts CBOE +0,71%
S&P 500 INDEX
6 924,32 Pts CBOE +0,71%
TESLA
438,1450 USD NASDAQ +1,55%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

