La SNCF revient sur la polémique des espaces sans enfants dans ses trains

Logo de la SNCF. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

La société ferroviaire affirme ne pas exclure les enfants de ses trains, mais précise que sa classe premium est conçue en fonction des "attentes spécifiques de (ses) clients professionnels".

La polémique est partie du compte Instagram du podcast "Les adultes de demain", dédié à l'enfance, qui a relevé dans une communication de la SNCF l'exclusion des enfants de la classe "Optimum Plus" lancée le 8 janvier.

"Pour garantir un maximum de confort à bord de l'espace dédié, les enfants ne sont pas acceptés", écrit ainsi SNCF Voyageurs dans une capture d'écran publiée par le compte Instagram.

Répondant à cette publication, la SNCF a assuré que "tous les enfants (étaient) les bienvenus à bord de (ses) trains" mais que la classe "Optimum Plus" était pensée "pour les attentes spécifiques de nos clients professionnels".

" Le forfait bambin et le billet enfant ne sont pas proposés dans cet espace, cela n'a rien d'une nouveauté, c'était déjà le cas depuis des années dans notre offre précédente Business Première ", argumente la compagnie ferroviaire.

"Un droit des enfants à faire du bruit"

Mercredi après-midi, la page internet dédiée à cette offre était néanmoins modifiée, précisant que l'espace calme était "accessible à partir de 12 ans" et que "les plus petits (étaient) bien sûr les bienvenus dans le reste du train".

" Ces places Optimum ne représentent que 8% des places qui sont proposées dans nos trains du lundi au vendredi. Ce qui veut dire que 92% des autres places sont proposées à tous et 100% les week-ends ", a souligné Gaëlle Babault, directrice offres TGV Inoui, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du groupe.

"Cela fait des années que nous subissons une certaine pression pour interdire l'accès aux enfants à certains espaces de nos rames, ce que nous nous sommes toujours refusés à faire", a-t-elle affirmé.

" Une société qui accueille bien ses enfants est une société qui va bien. Le train doit en être le reflet. Si l'on propose une offre 'optimum', alors pensons-la aussi pour les familles ", a réagi à l' AFP la haut-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry, qui a demandé à rencontrer Jean Castex, patron de la SNCF, pour évoquer ce sujet.

La question de la place des enfants dans la société agite depuis plusieurs années le débat public en France, où la Fédération française des entreprises de crèches interpelle régulièrement les parlementaires pour qu'ils créent "un droit des enfants à faire du bruit" .