Wall St progresse légèrement, les gains plus larges compensant les pertes technologiques, les doutes sur le Moyen-Orient persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 0,09%, S&P 500 0,22%, Nasdaq 0,26%

* Février PCE à 2,8% en base annuelle, conforme aux estimations

* Constellation Brands bondit après une baisse moins importante des ventes au 4ème trimestre

(Mise à jour en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Avinash P

Les principaux indices de Wall Street ont progressé légèrement dans un marché agité jeudi, les gains plus larges dans les différents secteurs ayant compensé les baisses des valeurs technologiques, tandis que les investisseurs ont évalué la fragilité du cessez-le-feu de deux semaines au Moyen-Orient.

Israël a bombardé de nouvelles cibles au Liban, mettant en péril le cessez-le-feu alors que l'Iran a averti qu'il n'y aurait pas d'accord si les bombardements sur le Liban ne cessaient pas, avant les premiers pourparlers de paix de la guerre prévus plus tard dans la semaine.

Le peu de signes de circulation dans le détroit d'Ormuz a renforcé l'incertitude concernant les expéditions d'énergie, ce qui a entraîné un rebond des prix du pétrole, bien qu'ils soient restés en dessous de 100 dollars le baril.

Le secteur de l'énergie du S&P 500 .SPNY a gagné 0,7% et les actions des services publics .SPLRCU ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, avec une hausse de 1,8%.

"C'est la confusion autour du cessez-le-feu, le manque de clarté sur ce qui est impliqué et le fait que le cessez-le-feu n'a pas encore eu lieu... le marché se dit que ce n'est peut-être pas aussi clair que ce que nous pensions initialement", a déclaré Dustin Thackeray, associé et responsable de la gestion de portefeuille chez Crewe Advisors.

A 11:34 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 44,47 points, ou 0,09%, à 47 953,32, le S&P 500

.SPX a gagné 14,67 points, ou 0,22%, à 6 797,48 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 59,52 points, ou 0,26%, à 22 694,91.

Les valeurs de consommation discrétionnaire ont soutenu le S&P 500, tirées par un gain de 3,7 % d'Amazon.com AMZN.O après que son directeur général a déclaré que les services d'intelligence artificielle de son unité d'informatique dématérialisée généraient des revenus annualisés de plus de 15 milliards de dollars.

Cela a compensé les baisses du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT , Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ayant chuté de 1,4 % et 0,5 %, respectivement. Les valeurs logicielles ont été mises sous pression, l'iShares Expanded Tech-Software ETF

IGV.N ayant perdu 3,9 %.

Les gains de Caterpillar CAT.N et Honeywell HON.O ont contrebalancé les baisses de Salesforce CRM.N et IBM IBM.N , soutenant le Dow Jones.

"Le conflit iranien a eu lieu et les valeurs logicielles n'ont pas été vendues autant que les autres... peut-être qu'il y a juste une prise de bénéfices et un repositionnement dans ces noms", a déclaré Thackeray.

Ces mouvements interviennent un jour après que le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur plus forte hausse en une journée depuis plus d'une semaine, et le Dow Jones depuis un an.

Pendant ce temps, les données ont montré que l'inflation américaine a augmenté comme prévu en février et a probablement augmenté encore en mars dans le contexte de la guerre en Iran, tandis que la croissance économique a ralenti plus que les estimations précédentes au quatrième trimestre.

L'indice des prix à la consommation du mois de mars, publié vendredi, retiendra l'attention des investisseurs qui attendent de voir l'impact économique de la hausse des prix du pétrole résultant du conflit.

Les participants au marché monétaire ne s'attendent qu'à environ 30 % de chances d'une réduction des taux d'intérêt de 25 points de base d'ici la fin de l'année 2026, par rapport à 56 % de chances il y a un jour, selon les données compilées par le LSEG.

Ils s'attendaient à deux baisses cette année avant que la guerre n'éclate, tandis que les paris pour une hausse des taux en décembre avaient également augmenté pendant le conflit.

Parmi les valeurs en hausse, Constellation Brands STZ.N a bondi de6,4% après que le fabricant de bière Corona ait affiché une baisse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Carlyle CG.O a chuté de 1,8 % après que son fonds phare d'intervalles de crédit privé ait été touché par une vague de rachats , dernier signe en date des problèmes rencontrés dans l'espace de crédit.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin dans un rapport de 1,15 contre 1 sur le NYSE et de 1,14 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux records sur 52 semaines et 19 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux records et 113 nouveaux records à la baisse.