Le plan de Tesla pour des véhicules électriques à moindre coût stimule le volume, mais risque de compromettre les marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Tesla doit trouver un compromis entre l'augmentation des volumes et la protection des marges bénéficiaires

* Le nouveau modèle à bas prix est considéré comme la clé de la concurrence mondiale, en particulier en Chine et en Europe

* Les récents modèles dépouillés de Tesla compensent en partie la perte du crédit d'impôt

(Ajout d'un graphique) par Akash Sriram

Les investisseurs de Tesla TSLA.O ont déclaré que le projet de l'entreprise de développer un VE plus petit et moins coûteux , qui a été rapporté exclusivement par Reuters, pourrait augmenter les volumes et répondre au ralentissement de la demande, mais au prix de marges déjà tendues.

Cette décision reflète également les efforts de l'entreprise dirigée par Elon Musk pour faire face à l'intensification de la pression sur les marchés clés, en particulier la Chine, où les concurrents à bas prix gagnent du terrain, et où le nouveau modèle devrait être produit en premier.

"La demande, et non l'offre, est le goulot d'étranglement", a déclaré Scott Acheychek, COO de l'émetteur d'ETF REX Financial, ajoutant qu'un modèle à moindre coût pourrait aider à stimuler les livraisons et l'utilisation des usines.

"Si Tesla peut maintenir des marges aux alentours de 15 % tout en augmentant le volume, le levier d'exploitation fonctionne, mais le risque est la dilution des marges."

UNE DEMANDE EN BAISSE ET DES STOCKS EN HAUSSE

Cette pression sur la demande est déjà visible. Tesla a produit plus de 50 000 véhicules qu'elle n'en a livrés au cours du dernier trimestre, l'écart le plus important depuis au moins quatre ans, signe d'un affaiblissement de la demande et d'une augmentation des stocks.

La perte des incitations américaines a ajouté à la pression. Le crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour les véhicules électriques, un soutien essentiel à la demande, a été progressivement supprimé dans le cadre des changements de politique soutenus par le président Donald Trump.

Pour ajouter aux difficultés de Tesla, des rivaux chinois tels que BYD 002594.SZ proposent des modèles moins chers et se développent en Europe, menaçant ainsi la part de marché de l'entreprise.

Un modèle moins coûteux est nécessaire pour que Tesla reste compétitif sur des marchés tels que la Chine et l'Europe, où la pression sur les prix est intense, a déclaré l'investisseur Shawn Campbell, conseiller chez Camelthorn Investments.

Tesla a déjà tenté d'aborder la question de l'accessibilité financière. À la fin de l'année dernière, elle a lancé des versions "Standard" moins chères de sa berline Model 3 et de son SUV Model Y, dont le prix est inférieur de 5 000 dollars à celui des variantes "Premium", ce qui compense en partie la perte des crédits d'impôt .

PRESSION SUR LES MARGES

Les marges automobiles de Tesla ont déjà été mises sous pression à la suite de rabais, ce qui soulève des inquiétudes quant à la mesure dans laquelle l'entreprise peut descendre en gamme sans nuire davantage à la rentabilité. Les variantes "Standard" pourraient soutenir la demande après la perte des crédits d'impôt, mais les analystes estiment que ces variantes pourraient peser sur les marges . Tesla devrait présenter ses résultats du premier trimestre le 22 avril.

L'entreprise a abandonné son projet de véhicule moins cher en 2024 et s'est concentrée sur les technologies de conduite autonome, les robotaxis et la robotique humanoïde afin d'obtenir des revenus plus élevés, basés sur les logiciels. Cependant, les ventes de véhicules de Tesla ont baissé pendant deux années consécutives, ce qui pèse sur le flux de trésorerie de son activité automobile principale qui finance ces paris à forte intensité de capital. Certains analystes s'attendent désormais à une troisième année consécutive de baisse des ventes.

Les investisseurs estiment qu'un nouveau modèle pourrait stimuler la demande, mais qu'il pourrait finir par réduire les marges.

"Un nouveau modèle pourrait stimuler les volumes et l'utilisation de l'usine, mais réduirait probablement les marges, Tesla donnant la priorité à la part de marché", a déclaré Mamta Valechha, analyste chez le gestionnaire de patrimoine britannique Quilter Cheviot.