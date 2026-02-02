 Aller au contenu principal
Wall St mitigé, les marchés évaluant la chute des matières premières et les bénéfices
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: Dow en hausse de 0,5%, S&P 500 en hausse de 0,1%, Nasdaq en baisse de 0,07%

Disney baisse malgré des résultats supérieurs aux estimations

L'indice de l'énergie chute suite à la baisse des prix

(Mise à jour sur l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont oscillé entre gains et pertes lundi, les marchés ayant absorbé une chute brutale des métaux précieux au début d'une semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques clés.

L'or a chuté de 6 % et l'argent de 10 % avant de récupérer quelques pertes, la bourse des matières premières CME Group ayant augmenté les exigences de marge pour les métaux précieux à la suite d'un plongeon historique vendredi. Les mineurs d'or et d'argent cotés en bourse aux États-Unis ont compensé leurs baisses pour s'échanger à la hausse.

"Il y a un effet d'entraînement sur les actions, mais on assiste à un changement d'état d'esprit en ce qui concerne les investisseurs en actions qui recherchent un leadership", a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors.

La chute des métaux s'est accentuée la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale pour remplacer Jerome Powell en mai, une décision que les investisseurs ont largement considérée comme hawkish.

À 09h46 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,48% pour atteindre 49 129,46. Le S&P 500 .SPX a gagné 0,14% à 6 948,69, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 0,07% à 23 447,57.

L'indice de volatilité VIX .VIX a progressé jusqu'à 17,45, frôlant un plus haut de deux semaines après la période agitée de la semaine dernière, déclenchée par des résultats mitigés des méga-capitalisations et une incertitude politique accrue suite à la nomination de M. Warsh.

Les actions des sociétés du secteur de l'énergie ont chuté, suivant la baisse des prix du pétrole après que Trump ait déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signalant une désescalade et atténuant les craintes de perturbation de l'approvisionnement.

Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chuté de 1,6 % chacun. L'indice S&P Energy .SPNY est celui qui a le plus baissé, de 1,8%.

Les mineurs de terres rares et les minéraux critiques ont gagné après que Bloomberg News a rapporté que l'administration Trump a lancé un stock de minéraux de 12 milliards de dollars pour contrer la Chine.

Les méga-capitalisations technologiques ont reculé, Nvidia

NVDA.O et Tesla TSLA.O ayant perdu plus de 2 % chacun. Meta

META.O a perdu 1,1 %.

Les actions Microsoft, cependant, se sont remises de leur pire semaine depuis mars 2020 vendredi après que les revenus de l'informatique dématérialisée ont déçu, soulignant la sensibilité croissante des investisseurs aux plans de dépenses d'investissement élevés et la pression exercée sur les grandes entreprises technologiques pour qu'elles justifient leurs dépenses record par des rendements significatifs.

"Les investisseurs sont plus sélectifs... et les entreprises commencent à mettre en garde contre les bénéfices, ou les investisseurs réévaluent peut-être leurs attentes en matière de croissance", a déclaré M. Baird.

Disney DIS.N a chuté de 6 % malgré un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

Les marchés se dirigent vers une nouvelle semaine chargée en résultats technologiques, avec 128 sociétés du S&P 500 sur le pont pour publier, y compris Alphabet, Amazon et AMD AMD.O .

L'attention se portera également sur le JOLTS, les embauches ADP et les emplois non agricoles, ainsi que sur les chiffres PMI, attendus cette semaine.

Entre-temps, les États-Unis sont entrés dans ce qui devrait être une brève période de fermeture samedi, le Congrès n'ayant pas réussi à approuver un accord pour maintenir le financement d'une grande partie des opérations.

La Chambre des représentants a examiné la législation pour mettre fin à la fermeture partielle, avec un vote final attendu mardi.

En janvier, alors que les flambées géopolitiques ont déclenché des épisodes de baisse, les trois indices ont enregistré des gains, le S&P franchissant pour la première fois la barre des 7 000 points. L'indice a également atteint des niveaux record au début du mois, soutenu par des bénéfices solides et un appétit continu pour une croissance basée sur l'intelligence artificielle.

Véhicules électriques

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/02/2026 à 16:25:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

