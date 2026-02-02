Wall St mitigé, les marchés évaluant la chute des matières premières et les bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en hausse de 0,5%, S&P 500 en hausse de 0,1%, Nasdaq en baisse de 0,07%

*

Disney baisse malgré des résultats supérieurs aux estimations

*

L'indice de l'énergie chute suite à la baisse des prix

(Mise à jour sur l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont oscillé entre gains et pertes lundi, les marchés ayant absorbé une chute brutale des métaux précieux au début d'une semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques clés.

L'or a chuté de 6 % et l'argent de 10 % avant de récupérer quelques pertes, la bourse des matières premières CME Group ayant augmenté les exigences de marge pour les métaux précieux à la suite d'un plongeon historique vendredi. Les mineurs d'or et d'argent cotés en bourse aux États-Unis ont compensé leurs baisses pour s'échanger à la hausse.

"Il y a un effet d'entraînement sur les actions, mais on assiste à un changement d'état d'esprit en ce qui concerne les investisseurs en actions qui recherchent un leadership", a déclaré Jim Baird, directeur des investissements chez Plante Moran Financial Advisors.

La chute des métaux s'est accentuée la semaine dernière après que le président américain Donald Trump a nommé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale pour remplacer Jerome Powell en mai, une décision que les investisseurs ont largement considérée comme hawkish.

À 09h46 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,48% pour atteindre 49 129,46. Le S&P 500 .SPX a gagné 0,14% à 6 948,69, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 0,07% à 23 447,57.

L'indice de volatilité VIX .VIX a progressé jusqu'à 17,45, frôlant un plus haut de deux semaines après la période agitée de la semaine dernière, déclenchée par des résultats mitigés des méga-capitalisations et une incertitude politique accrue suite à la nomination de M. Warsh.

Les actions des sociétés du secteur de l'énergie ont chuté, suivant la baisse des prix du pétrole après que Trump ait déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, signalant une désescalade et atténuant les craintes de perturbation de l'approvisionnement.

Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont chuté de 1,6 % chacun. L'indice S&P Energy .SPNY est celui qui a le plus baissé, de 1,8%.

Les mineurs de terres rares et les minéraux critiques ont gagné après que Bloomberg News a rapporté que l'administration Trump a lancé un stock de minéraux de 12 milliards de dollars pour contrer la Chine.

Les méga-capitalisations technologiques ont reculé, Nvidia

NVDA.O et Tesla TSLA.O ayant perdu plus de 2 % chacun. Meta

META.O a perdu 1,1 %.

Les actions Microsoft, cependant, se sont remises de leur pire semaine depuis mars 2020 vendredi après que les revenus de l'informatique dématérialisée ont déçu, soulignant la sensibilité croissante des investisseurs aux plans de dépenses d'investissement élevés et la pression exercée sur les grandes entreprises technologiques pour qu'elles justifient leurs dépenses record par des rendements significatifs.

"Les investisseurs sont plus sélectifs... et les entreprises commencent à mettre en garde contre les bénéfices, ou les investisseurs réévaluent peut-être leurs attentes en matière de croissance", a déclaré M. Baird.

Disney DIS.N a chuté de 6 % malgré un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes de Wall Street.

Les marchés se dirigent vers une nouvelle semaine chargée en résultats technologiques, avec 128 sociétés du S&P 500 sur le pont pour publier, y compris Alphabet, Amazon et AMD AMD.O .

L'attention se portera également sur le JOLTS, les embauches ADP et les emplois non agricoles, ainsi que sur les chiffres PMI, attendus cette semaine.

Entre-temps, les États-Unis sont entrés dans ce qui devrait être une brève période de fermeture samedi, le Congrès n'ayant pas réussi à approuver un accord pour maintenir le financement d'une grande partie des opérations.

La Chambre des représentants a examiné la législation pour mettre fin à la fermeture partielle, avec un vote final attendu mardi.

En janvier, alors que les flambées géopolitiques ont déclenché des épisodes de baisse, les trois indices ont enregistré des gains, le S&P franchissant pour la première fois la barre des 7 000 points. L'indice a également atteint des niveaux record au début du mois, soutenu par des bénéfices solides et un appétit continu pour une croissance basée sur l'intelligence artificielle.