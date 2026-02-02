La Bourse de Paris gagnée par l'optimisme

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a terminé en hausse lundi, gagnée par l'optimisme sur les marchés mondiaux après un indicateur manufacturier meilleur que prévu aux Etats-Unis, malgré la chute des métaux précieux.

Le CAC 40 a pris 0,67% à 8.181,17 points, en hausse de 54,64 points. Vendredi, l'indice vedette avait pris 0,42% à 8.106,07 points.

L'activité dans l'industrie a bondi dans la première économie mondiale: l'indice ISM manufacturier a atteint aux Etats-Unis 52,6, au plus haut depuis 2022, alors même que les consensus d'analystes cités par Factset tablaient sur 48,9.

Ces résultats "révèlent un secteur manufacturier qui non seulement se stabilise mais accélère", relève Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier AM.

Ils ont contribué à soutenir les cours lundi, malgré la chute des métaux précieux qui a ébranlé les marchés financiers ces derniers jours.

Les investisseurs "se rendent bien compte qu'il s'agit là d'un mouvement de correction très sain, car on avait une vraie dimension de spéculation ces dernières semaines", relève David Kruk, responsable du trading de La Financière de l'Échiquier, interrogé par l'AFP.

Vers 14H55 GMT, l'or refluait de 4,36% à 4.681,02 dollars l'once et l'argent chutait de 7,37%, à 78,91 dollars. Ils ont respectivement perdu plus de 13% et 30% de leur valeur depuis jeudi.

Ces deux métaux avaient bondi ces derniers mois, en raison de leurs caractéristiques de valeur refuge, contre les fluctuations du dollar et les pressions de Donald Trump contre l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais une partie de ces risques a semblé s'atténuer vendredi quand le président américain a choisi pour diriger la Fed Kevin Warsh, jugé plus conventionnel que les candidats précédemment pressentis. Ce choix doit encore être confirmé par le Sénat américain.

Du côté du marché de la dette, le taux d'intérêt français à échéance dix ans a atteint 3,45%, contre 3,42% vendredi en clôture.

Eramet fait grise mine

Le groupe minier Eramet a perdu 9,69% à 66,65 euros après avoir annoncé dimanche que son conseil d'administration avait mis un terme avec effet immédiat au mandat du directeur général Paulo Castellari, en fonction depuis mai 2025.

Séché Environnement dégringole

Le groupe familial Séché Environnement, spécialiste du traitement des déchets dangereux, a vu son titre plonger de 18,45% à 64,00 euros après une nouvelle révision à la baisse de ses résultats 2025.

Il table désormais sur un excédent brut d'exploitation autour de 220 millions d'euros cette année, contre 250 à 260 millions d'euros précédemment, après une première révision à la baisse, en septembre dernier.