Le Chili officialise la candidature de Michelle Bachelet comme secrétaire générale de l'ONU

Michelle Bachelet lors d'un entretien avec l'AFP à Santiago, le 22 décembre 2025 ( AFP / Raul BRAVO )

L'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet a été officiellement désignée par le Chili comme candidate au poste de secrétaire générale des Nations unies, avec le soutien du Mexique et du Brésil, les deux plus grands pays d'Amérique latine, a annoncé le président chilien Gabriel Boric.

Michelle Bachelet, 74 ans, pédiatre de profession, est la seule femme à avoir accédé à la présidence du Chili (2006-2010 et 2014-2018). Elle a ensuite été nommée directrice exécutive d'ONU Femmes (2010-2013), puis haute commissaire des Nations unies aux droits de l'homme (2018-2022).

"La candidature de la présidente Bachelet, qui a déjà été enregistrée auprès des Nations unies, sera présentée conjointement avec les pays frères du Brésil et du Mexique", a déclaré le président Boric lors d'une conférence de presse lundi au palais présidentiel de Santiago.

Michelle Bachelet, qui à ses côtés s'est dite "très honorée", est l'une des candidates à la succession à la tête de l'ONU du Portugais Antonio Guterres, qui termine son deuxième mandat le 31 décembre 2026.

Selon un communiqué conjoint du Chili, du Mexique et du Brésil, "cette candidature reflète la volonté partagée de nos pays de contribuer activement au renforcement du système multilatéral et de promouvoir un leadership capable de répondre aux défis actuels".

En 80 ans, aucune femme n'a occupé le poste le plus élevé de l'ONU et un seul représentant de l'Amérique latine a été désigné : le diplomate péruvien Javier Pérez de Cuéllar entre 1982 et 1991.

Selon une règle non-écrite mais qui n'a pas toujours été respectée, le secrétariat général est attribué à tour de rôle entre les grandes régions de la planète. Ce serait en théorie cette fois au tour de l'Amérique latine, avec la forte probabilité qu'une femme soit désignée.

- Quid de Trump ? -

La Costaricaine Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, Alicia Bárcena, secrétaire à l'Environnement du Mexique, Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, et l'Argentin Rafael Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), sont également en lice pour le poste.

Mme Bachelet ne sait pas encore si elle bénéficiera du soutien du président élu du Chili d'extrême droite, José Antonio Kast, qui prendra ses fonctions le 11 mars.

L'ancienne cheffe de l'Etat devra également se mettre en quête du soutien des Etats-Unis. "Le nom de Bachelet n'est pas à 100% du goût du président Donald Trump", a estimé auprès de l'AFP Rodrigo Espinoza, analyste politique à l'Université Diego Portales. Selon lui, M. Trump "semble plus proche (d'un éventuel soutien) de la candidature promue par le président argentin Javier Milei", un allié de droite en Amérique latine.