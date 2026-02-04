Wall St mitigé, les bénéfices élevés contrebalançant les craintes concernant les logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en hausse de 0,6%, S&P 500 en hausse de 0,1%, Nasdaq en baisse de 0,1%

*

Advanced Micro Devices en baisse suite à la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

*

Super Micro Computer bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

*

Eli Lilly progresse après avoir prévu un bénéfice 2026 supérieur aux estimations

(Mise à jour à l'ouverture du marché) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 s'est efforcé de trouver une direction, tandis que le Dow Jones a légèrement progressé mercredi, grâce aux bons résultats d'Eli Lilly et de Super Micro Computer qui ont apporté un peu de soutien au marché confronté à une déroute des logiciels et du cloud.

L'indice des logiciels et des services .SPLRCIS , qui regroupe plusieurs grandes sociétés de logiciels et de cloud, a chuté pour la sixième séance consécutive, perdant plus de 13 % sur la période, sa plus forte série de pertes depuis mars 2020.

Les pertes reflètent les préoccupations persistantes sur la façon dont les progrès rapides de l'intelligence artificielle pourraient bouleverser les modèles commerciaux de longue date des logiciels.

CrowdStrike CRWD.O a chuté de 2,3 %, tandis qu'Intuit

INTU.O et Adobe ADBE.O ont perdu plus de 2 % chacun.

Pendant ce temps, le Nasdaq est resté à la traîne, Advanced Micro Devices AMD.O ayant chuté de 12,2 %, après que la société a prévu une légère baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

L'indice technologique du S&P 500 .SPLRCT a également baissé.

Mais les fortes hausses d'Eli Lilly et de Super Micro Computer ont soutenu le marché. Les actions de Super Micro Computer SMCI.O ont bondi de 16 % après que l'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de la demande soutenue pour ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle, les entreprises augmentant la capacité de leurs centres de données.

Les actions du fabricant de médicaments LLY.N ont augmenté de 7 % après que la société a prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux attentes de Wall Street. GE HealthCare a également prévu un bénéfice fiscal supérieur aux estimations, ce qui a fait grimper ses actions de 3,8 %.

L'indice S&P 500 des soins de santé .SPXHC a légèrement augmenté.

"Les bénéfices solides soutiennent les valorisations du marché et ce que nous avons vu, c'est que la croissance des bénéfices s'est étendue à d'autres secteurs que celui de la technologie", a déclaré Sean Clark, directeur des investissements chez Clark Capital.

A 21h42 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 0,55%, à 49 513,23, le S&P 500 .SPX a augmenté de 0,1%, à 6 924,78 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 0,14%, à 23 222.

Alphabet GOOGL.O a augmenté de 0,8% avant ses résultats, attendus après la clôture des marchés, tandis qu'Amazon AMZN.O a légèrement baissé de 0,3% avant la publication de ses résultats jeudi.

Les marchés examineront attentivement les résultats des "Sept Magnifiques" pour voir si les plans de dépenses massives en capital produisent le type de rendement qui justifie leurs valorisations élevées.

Le marché de l'IA, de plus en plus encombré, a également poussé les investisseurs à se tourner vers les petites capitalisations sous-évaluées et d'autres secteurs négligés du marché.

L'indice des petites capitalisations S&P 600 .SPCY a gagné 1,2 % sur la journée, tandis que le Russell 2000 était en passe de réaliser un gain hebdomadaire de plus de 1 %, contre une modeste baisse pour le S&P 500.

"Nous avons assisté à un transfert de leadership des sociétés technologiques de croissance à grande capitalisation vers d'autres secteurs, tels que les petites capitalisations, qui ont assumé un rôle de chef de file. Les valeurs technologiques et les valeurs de croissance à grande capitalisation sont un peu en retrait", a ajouté M. Clark.

Les actions d'Uber UBER.K ont chuté de 4,1 % à la suite d'une prévision de bénéfice ajusté du premier trimestre inférieure aux estimations.

Chipotle Mexican Grill CMG.O a glissé de 1,3 % après que la chaîne de burritos a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter les prix des menus cette année, tout en prévoyant que les marges resteraient sous pression alors que les clients se retirent des restaurants.

FIN DU "SHUTDOWN", DONNÉES ATTENDUES

Le président américain Donald Trump a signé mardi un accord sur les dépenses, mettant fin à la fermeture partielle du gouvernement qui avait entravé la publication de données clés sur le marché du travail cette semaine.

Le gouvernement devrait maintenant annoncer la date de publication des données clés sur les emplois non agricoles et sur le JOLTS. En leur absence, les marchés devront s'en remettre à des fournisseurs de données privés.

Le rapport national sur l'emploi d'ADP a montré que les emplois privés aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en janvier.

Les chiffres définitifs de l'indice PMI composite de S&P Global sont attendus peu après l'ouverture des marchés.