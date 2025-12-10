 Aller au contenu principal
Wall St mitigé avant le verdict de la Fed, alors que les doutes grandissent sur les réductions de 2026
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en hausse de 0,49%, S&P 500 en hausse de 0,11%, Nasdaq en baisse de 0,20%

*

Décision sur les taux de la Fed attendue à 14 heures (ET)

*

GE Vernova bondit après des prévisions de revenus pour 2026 à la hausse

*

Les résultats d'Oracle et de Broadcom attendus cette semaine

(Mise à jour des transactions de mi-séance) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés mercredi, à la veille d'une décision très attendue de la Réserve fédérale qui devrait se traduire par une baisse des taux d'intérêt, alors que les investisseurs se montrent de plus en plus incertains quant à l'ampleur et au rythme des réductions de taux en 2026.

La réunion en cours de la banque centrale est probablement l'une des plus conflictuelles depuis des années, les décideurs politiques cherchant un équilibre délicat entre la réduction des coûts d'emprunt pour soutenir le marché du travail et la limitation de toute nouvelle accélération de l'inflation.

L'absence prolongée de nouvelles données économiques à la suite de la récente fermeture du gouvernement, combinée à l'incertitude quant à la personne qui dirigera la Réserve fédérale l'année prochaine, ne fait qu'ajouter aux défis des décideurs politiques.

Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett , partisan d'une baisse des taux d'intérêt, fait figure de favori pour ce poste.

Selon l'outil FedWatch de CME, les traders estiment à près de 90 % les chances que la Réserve fédérale annonce sa décision de réduire les taux d'intérêt de 25 points de base à 14 heures (heure de l'Est), et parient également sur un assouplissement supplémentaire en 2026.

"Les marchés sont actuellement positionnés pour une baisse des taux de la Fed. Par conséquent, la barre pour une surprise dovish est basse. Je pense que le point de la Fed sera chargé en amont pour impliquer deux réductions en 2026. Aucune réduction en 2027 et aucune réduction par la suite", a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

Le bilan de la Fed et ses projets d'achat de bons à court terme pour garantir une liquidité suffisante dans le système bancaire seront également dans le collimateur des investisseurs.

Les inquiétudes liées à l'inflation ont déjà incité les acteurs du marché à prévoir des taux d'intérêt plus élevés d'ici la fin de 2026 en Australie, au Canada et au Japon.

À 11:23 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 234,39 points, ou 0,49%, à 47 794,68, le S&P 500

.SPX a gagné 7,61 points, ou 0,11%, à 6 848,12, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 47,70 points, ou 0,20%, à 23 528,79.

Les actions américaines se sont redressées depuis la fin du mois de novembre en raison de la baisse des prévisions de taux d'intérêt, ce qui a permis à l'indice S&P 500 .SPX de s'approcher à moins de 1 % d'un niveau record. L'indice Russell 2000, qui suit les petites capitalisations .RUT , a également atteint un niveau record, surperformant l'indice de référence de Wall Street ce trimestre.

Le reste de la semaine sera probablement dominé par les rapports sur les résultats des principaux acteurs de l'intelligence artificielle, notamment la société de logiciels Oracle ORCL.N et le fabricant de puces Broadcom

AVGO.O .

Les investisseurs examineront attentivement les résultats, car les inquiétudes concernant les dépenses des entreprises alimentées par la dette, les transactions complexes dans le secteur de l'intelligence artificielle et l'incertitude quant à la manière dont les entreprises monétiseront la technologie ont déclenché de récentes ventes sur les marchés des actions et de la dette.

Le secteur technologique .SPLRCT a connu la plus forte baisse, sous la pression d'une chute de plus de 2 % de Microsoft

MSFT.O .

En revanche, le fabricant d'équipements énergétiques GE Vernova < GEV.N > a fait un bond de 13 % après avoir prévu une hausse des revenus en 2026 , signalant une forte demande pour son infrastructure liée à l'IA.

Le géant du crédit JPMorgan Chase JPM.N a légèrement augmenté de 1,8%, se remettant d'une baisse de près de 5% lors de la session précédente après avoir déclaré qu'il s'attendait à des dépenses plus élevées l'année prochaine.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,58 contre 1 sur le NYSE et de 1,29 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et cinq nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 91 nouveaux sommets et 58 nouveaux creux.

