L'Europe finit sans tendance claire en attendant la Fed

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé sans tendance claire mercredi et Wall Street était également dans le désordre à mi-parcours dans une séance marquée par l'attentisme alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) doit rendre dans la soirée sa décision de politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 0,37% à 8.022,69 points. Le Footsie britannique a avancé de 0,14%, tandis que le Dax allemand a reflué de 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,18% et le FTSEurofirst 300 0,01%. Le Stoxx 600 a grappillé 0,07%, les gains de ce dernier indice ayant été limités notamment par des prises de bénéfices dans le compartiment de l'assurance (-0,26%) et de la finance (-0,30%).

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,46%, le Standard & Poor's 500 de 0,08%, tandis que le Nasdaq recule de 0,19%. L'indice du secteur technologique, particulièrement sensible à l'évolution des taux d'intérêt, se replie de 0,57%, sous la pression d'Intel (-0,88%) et de Microsoft (-2,24%) avant les résultats d'Oracle (+0,14%) et de Broadcom (-0,97%).

Si une baisse de 25 points de base des taux de la Fed est largement anticipée par les marchés, les investisseurs restent dans le flou concernant la trajectoire future des coûts d'emprunt. Ils surveilleront particulièrement les propos du président de la Fed, Jerome Powell, qui pourrait être remplacé l'année prochaine par Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison blanche, partisan d'un assouplissement monétaire plus marqué.

Dans un contexte de valorisation élevée de certains actifs et de rareté d'indicateurs économiques officiels à la suite du "shutdown", les prévisions de croissance et d'inflation de la Fed seront également scrutées, tout comme les annonces sur son bilan.

"Je pense que le 'dot plot" de la Fed devrait suggérer deux réductions (de taux) en 2026. Aucune réduction en 2027 et aucune réduction par la suite", anticipe Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie des marchés chez Brown Brothers Harriman.

En attendant, les investisseurs restent globalement sur la défensive avec un indice VIX de la volatilité à Wall Street quasiment stable à 16 points, tandis que son équivalent sur l'EuroStoxx 50 a également fini pratiquement inchangé, autour des 16 points.

VALEURS EN EUROPE

Abivax a grimpé de 9,52%, des rumeurs de marché faisant état d'un possible intérêt du géant américain Eli Lilly pour la société de biotechnologie.

M6 a reculé de 4,73% après un abaissement de recommandation de la part de JP Morgan, tandis que Vinci (-3,11%) a été dégradé par Exane BNP Paribas.

Delivery Hero a bondi de 13,7% après avoir annoncé envisager différentes options stratégiques face à la pression exercée par ses actionnaires.

TUI a cédé 3,8% après des perspectives plus prudentes pour 2026, le groupe citant des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.

Siemens Energy a pris 4,35% dans le sillage des perspectives optimistes de GE Vernova, dont l'action grimpait de 14,22% à Wall Street.

Aegon a dévissé de 10,11% après avoir annoncé son intention de transférer son siège social et administratif des Pays-Bas vers les Etats-Unis.

LES INDICATEURS DU JOUR

La hausse des prix à la consommation en Chine a accéléré en novembre, de 0,7% sur un an, tandis que la déflation des prix à la production s'est poursuivie, de 2,2% sur un an en novembre, selon les données officielles.

CHANGES

Le dollar recule de 0,21% face à un panier de devises de référence, effaçant deux séances consécutives de gains. Les investisseurs ajustent leurs positions en prévision d'une troisième baisse consécutive des taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage par la Fed.

L'euro avance de 0,17%, à 1,1645 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3332 dollar (+0,26%).

Le dollar américain s'est légèrement apprécié face à la devise canadienne, qui a progressé de 0,1% à 1,3864 après la décision de la banque centrale du Canada (BoC) de maintenir son principal taux directeur à 2,25%, comme prévu.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie légèrement, de 2,2 points de base, à 4,1624%, avant les annonces de la Fed.

Les marchés intègrent dans leurs calculs une probabilité de 89,9% d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed, selon l'outil FedWatch de CME, de nombreux acteurs du marché anticipant une baisse dite "restrictive", dans laquelle la Fed pourrait indiquer son intention de ralentir ou d'interrompre le rythme des réductions de taux.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini pratiquement inchangé, à 2,855%, tandis que celui à deux ans a pris environ deux points, à 2,183%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans est resté stable, autour de 70 points de base, au lendemain de l'approbation par les députés du budget de la Sécurité sociale pour 2026.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli en raison d'une baisse moins importante que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis. Les investisseurs surveillaient par ailleurs les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la décision de la Fed.

Le Brent reflue de 0,42% à 61,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,43% à 57,99 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)