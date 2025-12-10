 Aller au contenu principal
Amazon va payer plus de 580 millions de dollars pour régler une enquête fiscale en Italie
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'Amazon aux paragraphes 3 à 5, et d'un historique d'une affaire Amazon distincte aux paragraphes 8 et 9) par Emilio Parodi

Amazon a accepté de payer510 millions d'euros (582 millions de dollars) à l'agence italienne de recouvrement des impôts pour régler un différend fiscal, ont déclaré mercredi deux sources proches du dossier, dans l'une des nombreuses affaires impliquant l'entreprise en Italie.

Toutefois, fait inhabituel, les procureurs de Milan ne sont pas d'accord avec l'accord conclu entre l'agence fiscale et l'entreprise technologique américaine et prévoient de poursuivre leur enquête criminelle, ont déclaré deux autres sources.

Amazon a confirmé l'accord, mais n'a pas précisé le montant qu'elle paierait et a critiqué l'environnement réglementaire italien.

"Nous défendrons vigoureusement notre position sur l'affaire criminelle potentiellement infondée", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

"Des environnements réglementaires imprévisibles, des sanctions disproportionnées et des procédures judiciaires prolongées affectent de plus en plus l'attractivité de l'Italie en tant que destination d'investissement", a-t-elle ajouté.

Les procureurs de Milan, qui soupçonnent une fraude s'élevant à quelque 1,2 milliard d'euros pour la période 2019-2021, prévoient de conclure leur enquête au début de l'année prochaine, selon les deux autres sources au fait de l'enquête.

Les procureurs mènent également deux autres enquêtes sur la société, l'une portant sur des allégations de fraude fiscale pour la période 2021-2024, et l'autre sur des allégations de fraude douanière et fiscale concernant des importations chinoises .

Ce mois-ci, une unité italienne d'Amazon a versé des indemnités et a supprimé un système de surveillance des livreurs, mettant ainsi fin à une enquête distincte sur des allégations de fraude fiscale et de pratiques de travail illégales.

Le groupe a versé environ 180 millions d'euros (210 millions de dollars) aux autorités fiscales italiennes dans cette affaire, rejoignant ainsi plus de 30 autres entreprises qui, au cours des deux dernières années, ont conclu des accords pour mettre fin à des enquêtes similaires.

(1 dollar = 0,8592 euro)

Valeurs associées

AMAZON.COM
230,7200 USD NASDAQ +1,23%
