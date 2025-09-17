Wall St mitigé avant la décision de la Fed sur les taux d'intérêt ; Nvidia en baisse

Indices: Dow en hausse de 0,54%, S&P 500 en baisse de 0,07%, Nasdaq en baisse de 0,33%

Workday en hausse après l'acquisition d'une participation de plus de 2 milliards de dollars par Elliott

La Chine aurait demandé aux entreprises technologiques de ne pas acheter les puces d'IA de Nvidia

Lyft saute sur la nouvelle d'un partenariat avec Waymo pour les taxis de Nashville

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Sukriti Gupta

Les principaux indices de Wall Street ont été mitigés dans des échanges agités mercredi, avec le S&P 500 en sourdine avant une réduction des taux d'intérêt largement attendue de la part de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée.

La banque centrale devrait réduire les coûts d'emprunt d'au moins 25 points de base à 14 heures (heure de l'Est), une décision anticipée par les investisseurs après qu'une série d'indicateurs économiquesait montré un affaiblissement du marché du travail.

Les marchés suivront de près le discours du président Jerome Powell ainsi que les projections "dot plot" pour évaluer les perspectives de politique monétaire à venir.

Les opérateurs s'attendent à une réduction des taux d'environ 68 points de base d'ici la fin de l'année, selon les données compilées par LSEG.

"Le marché du travail a beaucoup souffert ces derniers temps et le symbolisme de ce que la Fed publie en termes d'évolution de la situation sera soit encourageant pour le marché, soit décourageant", a déclaré Jill Gateman, coresponsable des services bancaires commerciaux américains à la TD Bank.

Pendant ce temps, Nvidia NVDA.O a chuté de 2,3 % après qu' un rapport ait indiqué que l'autorité chinoise de régulation de l'internet avait demandé aux plus grandes entreprises technologiques du pays d'arrêter d'acheter toutes les puces du leader de l'IA.

Le titre a pesé sur le secteur technologique du S&P 500

.SPLRCT , qui a baissé de 0,7 %, et a entraîné le Nasdaq, à forte composante technologique.

Une hausse des valeurs financières telles qu'American Express AXP.N et Goldman Sachs GS.N a stimulé le Dow Jones.

À 10:08 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 249,20 points, ou 0,54%, à 46 007,10, le S&P 500

.SPX a perdu 4,69 points, ou 0,07%, à 6 602,07, et le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 73,47 points, ou 0,33%, à 22 259,64.

Une baisse de 1,6% de Tesla TSLA.O a pesé sur le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui a reculé de 0,6%.

La réunion de la Fed sera un test pour le récent rallye de Wall Street, soutenu par les attentes de réduction des taux et l'enthousiasme ravivé autour du commerce lié aux actions de l'IA.Les investisseurs estiment que la reprise des réductions de taux de la Fed pourrait contribuer à la reprise .

Les inquiétudes concernant l'indépendance de la banque centrale semblent s'être légèrement apaisées, le conseiller économique Stephen Miran ayant prêté serment en tant que gouverneur de la Fed mardi et une cour d'appel ayant rejeté la tentative du président américain Donald Trump de limoger le gouverneur Lisa Cook.

Les trois principaux indices ont progressé jusqu'à présent en septembre, un mois jugé historiquement mauvais pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi les autres valeurs, New Fortress Energy NFE.O a grimpé de31,7 % après que la société a conclu un accord pour fournir du gaz naturel liquéfié au gouvernement portoricain.

Workday WDAY.O a gagné 9%, pour prendre la tête de l'indice de référence après que l'investisseur activiste Elliott Management a déclaré mardi qu'il avait constitué une participation de plus de 2 milliards de dollars dans le fournisseur de logiciels de ressources humaines.

Lyft LYFT.O a bondi de 14% après avoir appris que Waymo d'Alphabet GOOGL.O lancerait des courses de taxis autonomes à Nashville l'année prochaine en collaboration avec la société de covoiturage.

Les actions de la société rivale Uber UBER.N ont chuté de 4,4 %, atterrissant au bas de l'échelle du S&P 500.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,09 contre 1 sur le NYSE et de 1,83 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 56 nouveaux sommets et 18 nouveaux planchers.