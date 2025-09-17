Kering nomme sa directrice générale adjointe, Francesca Bellettini, à la tête de Gucci

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe français de luxe Kering a annoncé mercredi la nomination de sa directrice générale adjointe Francesca Bellettini au poste de PDG de sa marque phare Gucci, dans la foulée de la prise de fonction du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo.

"A ce moment charnière pour le groupe, j'entends mettre en place une organisation simplifiée et plus claire", a déclaré Luca de Meo cité dans un communiqué. "Gucci, fleuron du groupe, mérite toute notre attention" et Francesca Bellettini va apporter "le leadership et la rigueur nécessaires pour remettre la marque à la place qui est la sienne", a-t-il ajouté.

De son côté, Francesca Bellettini, également citée dans le communiqué, s'est dit "ravie de relever ce nouveau défi avec toute les équipes de Gucci et aux côtés de Demna, dont (elle a) toujours admiré la créativité".

Francesca Bellettini était depuis juillet 2023 directrice générale adjointe de Kering, "en charge du développement des maisons" du groupe. Elle a également dirigé Yves Saint Laurent pendant plus de 10 ans.

Elle succède à la tête de Gucci à Stefano Cantino, qui sera resté moins d'un an à ce poste occupé auparavant par Jean-François Palus, proche de François-Henri Pinault, le président de Kering.

Gucci, qui représente 44% du chiffre d'affaires du groupe et un peu moins des deux tiers de sa rentabilité opérationnelle, souffre depuis plusieurs années.

Les ventes annuelles de la marque ont fortement reculé entre 2022 et 2024, passant de 10,5 milliards d'euros à 7,65 milliards d'euros. Le premier semestre 2025 n'a pas été meilleur: le chiffre d'affaires s'est effondré de 27%, à 1,46 milliard d'euros.

Côté créatif, Sabato de Sarno, qui avait pris la tête de la direction de la création de Gucci après le départ fin 2022 d'Alessandro Michele, a été remplacé en mars par Demna, qui a quitté Balenciaga, autre marque du groupe.